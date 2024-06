Marvel ma scenarzystę Midnight Sons? To autor jednego z najlepszych filmów komiksowych

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Od dłuższego czasu głośno mówi się o tym, że Marvel przymierza się do stworzenia filmu Midnight Sons, który opowiadałby o znanej z komiksów drużynie superbohaterów, w skład której wchodzili m.in. Moon Knight, Blade, Ghost Rider, Man-Thing czy Morbius. Jak donosi teraz serwis Nexus Point News (ten sam, który działając jeszcze pod szyldem DCULeaks przedstawiał wiele sprawdzających się później informacji na portalu Reddit), scenarzystą nadchodzącej produkcji kinowej ma zostać Michael Green.

Ta wiadomość z całą pewnością może ucieszyć fanów. Mówimy tu w końcu o osobie, która była autorem bądź współautorem historii do takich filmów jak uznawany za jedno z najlepszych dzieł komiksowych Logan: Wolverine, Blade Runner 2049, trylogii Kennethe Branagha o przygodach Herkulesa Poirot czy serialu Niebieskooki samuraj. Co ciekawe, Green stworzył także pierwszą wersję scenariusza do zmagającego się z wielkimi problemami realizacyjnymi reboota Blade'a.

Film Midnight Sons co prawda nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, ale do sieci raz po raz trafiają związane z nim plotki. Jakiś czas temu serwis The Cosmic Circus raportował, że w ekranowej wersji drużyny znajdą się Wong, Moon Knight, Blade, Ghost Rider, Wilkołak Nocą i Man-Thing. Do grupy miałaby też dołączyć jedna z następujących postaci: Doktor Strange, Agatha Harkness, Black Knight, Elsa Bloodstone lub Scarlet Scarab.

