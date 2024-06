Marvel w Deadpool & Wolverine nie pokaże 2 słynnych postaci. Wszyscy na nich czekali

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Już od momentu ogłoszenia powstania filmu Deadpool & Wolverine w sieci głośno mówiło się o tym, że Marvel w ten czy inny sposób zamierza odnieść się na ekranie do wydarzeń z produkcji Doktor Strange w multiwersum obłędu i pokazać następstwa ataku Scarlet Witch na Ziemię-838, na której pozbawiła ona życia członków Iluminatów. Tego typu doniesienia były tak szczegółowe, że wielu z nas chciało w nich dostrzec ziarnko prawdy.

Scooperzy raportowali, że Deadpool i Wolverine w trakcie swojej podróży przez multiwersum trafią właśnie do rzeczonego świata, by zastać tam "dystopijną rzeczywistość, którą rządzi garstka osób blisko związanych z dawnymi członkami Iluminatów". Co więcej, wspomniane osoby miały szykować się to ataku na podstawowy świat MCU, a inwazją miał dowodzić nie kto inny jak Magneto w wersji sir Iana McKellena - ten fakt najprawdopodobniej łączyłby się z wydarzeniami, które początkowo miały zostać pokazane w filmie Avengers: The Kang Dynasty, zanim zmienił on tytuł.

Wygląda jednak na to, że Marvel ostatecznie zrezygnował z pokazywania na ekranie postaci Scarlet Witch i Magneto. Jak przekonuje scooper Alex Perez z The Cosmic Circus:

Nie, z tego, co mi wiadomo, nie będzie ich w Deadpool & Wolverine. Dużo wcześniej docierały do mnie informacje, że prowadzone były zaawansowane rozmowy na temat konkretnych pomysłów i trajektorii fabularnych, które można eksplorować na ekranie. Niestety, większość z tych koncepcji nie sprawdziła się. Musicie poczekać na film, aby dowiedzieć się, do czego sam nawiązywałem.

Do sieci trafiły także zdjęcia nowych figurek promocyjnych:

Produkcja Deadpool & Wolverine zadebiutuje w polskich kinach 26 lipca.