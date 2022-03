Marvel wprowadza własne miecze świetlne. Ta wersja tnie vibranium i adamantium

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W świecie Marvela właśnie zadebiutowały miecze świetlne, bronie, które są doskonale znane wszystkim miłośnikom Star Wars. Choć na poziomie wizualnym różnią się one od przedmiotów pokazanych w uniwersum Gwiezdnych Wojen, ich potęga może być porównywalna. Wiemy bowiem, że ostrza z rzeczywistości Domu Pomysłów są w stanie bez większego trudu przeciąć rzeczy wykonane z vibranium bądź adamantium.

Marvelowskie miecze świetlne zostały wprowadzone w zeszycie Fantastic Four #41, będącym kolejną odsłoną eventu Reckoning War. Tytułowa drużyna herosów wraz z pomocnikami zmierzyła się w nim z przedstawicielami rasy Reckoning, którzy chcieli wejść w posiadanie kryształu M'Kraan, źródła wielkiej potęgi kosmicznej. W pewnym momencie pojedynku Ben Grimm aka Stwór starł się ze złoczyńcą o przydomku Rapture, który według przepowiedni miał zabić herosa.

Ku wielkiemu zaskoczeniu Grimma, Rapture wyciągnął do walki dwa miecze świetlne, próbując nimi pokonać przeciwnika. W trakcie batalii Stwór był bliski śmierci - uchroniła go od niej ostatecznie wykonana z vibranium obrączka, która zablokowała cios złoczyńcy. Chwilę później okazało się jednak, że przedmiot w wyniku uderzenia został kompletnie zniszczony. Na podstawie słów Rapture'a możemy wywnioskować, że dla mieczy świetlnych, z których korzysta, rzeczy wykonane z vibranium czy adamantium nie są barierą nie do sforsowania:

Co to było? Vibranium? Adamantium? Następnym razem nie będziesz miał tyle szczęścia!

Spójrzcie sami:

Fantastic Four #41 - plansze

Nie jest póki co jasne, jaka technologia została wykorzystana do produkcji używanych przez Reckoning mieczy świetlnych. W ostatnim czasie w uniwersum Marvela coraz częściej podkreśla się jednak kosmiczne pochodzenie vibranium; biorąc pod uwagę ten fakt, możemy założyć, że miecze świetlne Rapture'a są źródłem olbrzymiej potęgi.

