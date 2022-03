Jedna z najpotężniejszych postaci Marvela wraca. Thanos to przy nim harcerzyk

Marvel

Marvel ogłosił oficjalnie, że do jego świata komiksowego powróci Beyonder, jedna z najpotężniejszych postaci całego multiwersum Domu Pomysłów. Dojdzie do tego w nowej serii Defenders, której pierwszy zeszyt ma ukazać się na amerykańskim rynku w czerwcu. W tej chwili nie podano żadnych szczegółów na temat nadchodzącego cyklu.

Fani komiksów superbohaterskich doskonale wiedzą, że Beyonder to młody członek wszechpotężnej kosmicznej rasy Beyonders i zarazem ucieleśnienie wymiaru znanego jako Beyond-Realm. Debiutował w 1984 roku w pierwszym zeszycie oryginalnych Tajnych wojen - to właśnie on stworzył w nich Świat Bitewny, miejsce, w którym przetransportowani z Ziemi herosi i złoczyńcy mieli toczyć niekończące się walki.

Trudno w sposób jednoznaczny opisać moc Beyondera. Jest on jednak złoczyńcą, który potrafi manipulować rzeczywistością do tego stopnia, że za pomocą jednej tylko myśli jest w stanie zniszczyć całe uniwersum bądź przejąć mentalną kontrolę nad wszystkimi zamieszkującymi je istotami. W dodatku jego siła fizyczna wydaje się niczym nieograniczona.

