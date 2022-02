Clea zastępuje Doktora Strange'a. Doom i potężny Harvestman na drodze Najwyższej Czarnoksiężniczki

Stanley "Artgerm" Lau/Marvel

Portal ComicBook.com przedstawił na swojej stronie nowe szczegóły i zaprezentował plansze promujące zeszyt Strange #1, otwarcie nadchodzącej serii, w której Najwyższym Magiem (czy raczej: Najwyższą Czarnoksiężniczką) Ziemi będzie już pełnoprawnie Clea. Odpowiedzialni za cykl scenarzysta Jed MacKay i rysownik Marcelo Ferreira ujawnili kilka informacji związanych ze zbliżającą się historią.

Autorzy skupią się m.in. na pokazaniu różnic w podejściu Clei i Stephena do sprawowania funkcji Najwyższego Maga. Choć oboje w przeszłości zbudowali udany związek, nowa Najwyższa Czarnoksiężniczka jest zupełnie inną osobą. MacKay nazywa ją nawet "królową obcych"; Clea wywodzi się z mrocznego wymiaru rządzonego przez Dormammu, a jej pochodzenie ma mieć fundamentalny wpływ na sposób, w jaki podejdzie ona do powierzonej jej roli.

Protagonistka ma wykorzystywać wszelkie metody, które będą jej potrzebne do osiągnięcia danego celu. Wiemy już, że chce ona pomóc zmarłemu Strange'owi powrócić do świata żywych - to właśnie dlatego relatywnie szybko postanowi odnaleźć wspólny język z innymi ziemskimi herosami. Na jej drodze, co ujawniają grafiki promocyjne pierwszego zeszytu, stanie jednak nie tylko coraz śmielej poczynający sobie w świecie magicznych istot Doktor Doom.

Głównym antagonistą historii ma być potężny Harvestman, postać, którą MacKay opisuje następująco:

To budzący grozę facet od brudnej roboty Śmierci, mroczne odbicie Najwyższego Maga. Jeśli ten ostatni tytuł skojarzymy z życiem, magią i bijącym sercem świata, Harvestman w tej analogii będzie śmiercią, cieniem, wszechobecną rozpaczą.

Zobaczcie plansze promujące pierwszy zeszyt i jego okładki:

Strange #1 - plansze

Zeszyt Strange #1 wejdzie na amerykański rynek 2 marca.