Marvel - oto najobrzydliwszy Kingpin w historii. Kim są Ostatni Avengers?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wypuścił na amerykańskim rynku zeszyt Darkhold: Blade #1, tie-in do wydarzenia, w ramach którego Scarlet Witch powołała do istnienia drużynę herosów, mającą na celu powstrzymać następstwa przejęcia tytułowej księgi zaklęć przez Doktora Dooma i późniejszego przebudzenia się pradawnego bóstwa, Chthona. Nowy komiks pokazuje nam działania łowcy wampirów w świecie, w którym miliardy ludzi zostały przemienione w krwiopijców.

Warto odnotować, że przeczytanie Darkholdu przez Blade'a doprowadziło do jego cielesnej i mentalnej transformacji; niegdysiejszy heros stał się teraz arcybrutalny, mordując kolejne postacie i pragnąć dotrzeć do "ostatniej kropli krwi". Królem wampirów w tej rzeczywistości okazał się Wilson Fisk aka Kingpin, prezentujący swoją prawdopodobnie najobrzydliwszą wersję w historii - w sieci nie brakuje porównań do wizerunku... Jabby ze Star Wars.

By zapanować nad coraz gorszą kondycją fizyczną i psychiczną, Blade zaaplikował sobie specjalne serum, dzięki któremu nie postradał jeszcze zmysłów. Co więcej, łowca wampirów utworzył drużynę nazwaną Ostatnimi Avengers, w skład której weszli także Obywatel V. (Nightcrawler), Silver Sable i Prowler; grupa ta chciała odnaleźć lek na przemianę ludzi w wampiry.

Sęk w tym, że w trakcie ataku na siedzibę Kingpina troje ostatnich herosów poniosło śmierć - Obywatel V. został przebity kataną przez samego Blade'a, który doszedł do wniosku, że jego świat nie potrzebuje tyle obrońców, co króla.

Oto plansze z komiksu: