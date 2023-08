Marvel pokaże najpotężniejsze postacie w historii? Nieśmiertelny Thor zapowiada bogów bogów

Marvel

Marvel udostępnił zapowiedź pierwszej odsłony serii Nieśmiertelny Thor ze scenariuszem Ala Ewinga i rysunkami Martína Cóccolo. Ten długo wyczekiwany projekt ma w filozoficzny sposób pogłębić mitologię boga burzy; w ramach kampanii promocyjnej Dom Pomysłów nazywał go "Nowym Testamentem" dla "Starego Testamentu" ukazanego wcześniej w wielokrotnie nagradzanym cyklu Nieśmiertelny Hulk. Wygląda na to, że w nadchodzącej historii poznamy dobrze najpotężniejsze postacie w historii Marvela.

Już wcześniej do uniwersum wprowadzono tajemnicze istoty znane jako Ci, Którzy Siedzą W Cieniu W Górze. Wiemy o nich niewiele; mają oni rezydować we własnym wymiarze istniejącym poza Dziesięcioma Królestwami, pożywiać się energią powstałą w trakcie Ragnaroku, a Loki podejrzewał, że zostali oni zrodzeni poprzez ludzką wiarę w bogów, dla których to sami są bogami. To właśnie ich obecność sugerują plansze zapowiadające zeszyt Immortal Thor #1; nienazwany narrator wspomina o miejscu, które "nie jest wymiarem w rozumieniu wymiaru" i "postaciach niebędących bogami w rozumieniu bogów".

Zwróćmy uwagę, że w zapowiedzi komiksu Ewing wykorzystuje motyw platońskiej jaskini; nawet Odyn jest tutaj wzmiankowany jedynie jako konsekwencja swoistej "gry cieni". Zobaczcie sami:

Nieśmiertelny Thor #1 - plansze i okładki

Immortal Thor #1 - plansze

Nie jest jasne, w jaki sposób Ci, Którzy Siedzą W Cieniu W Górze zaważą na przyszłości uniwersum. W sieci spekuluje się, że Marvel zdecyduje się na rozciągnięcie ich potęgi poza świat nordyckich bóstw - np. bogowie greckiego panteonu mogą również zostać ukazani wyłącznie jako "cienie" wcześniej wspomnianych istot.

Co ciekawe, Stan Lee stwierdził swego czasu, że zna prawdziwe imiona Tych, Którzy Siedzą W Cieniu W Górze; mają to być "Larry, Larry, Larry, Ralph i Larry".

