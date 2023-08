Loki - zaskakujący wariant Kanga w 2. sezonie? Fani mają zagwozdkę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Do sieci raz po raz trafiają kolejne informacje i spekulacje na temat 2. sezonu serialu Loki. Według najnowszej plotki Victor Timely nie będzie jedynym wariantem Kanga Zdobywcy, którego zobaczymy w zbliżającej się odsłonie serii. Jak donosi zazwyczaj dobrze poinformowany w kwestii produkcji superbohaterskich serwis The Cosmic Circus, na ekranie ma pojawić się także... Ten, Który Trwa - i to z zupełnie nowymi scenami.

Przypomnijmy, że tę inkarnację ikonicznego złoczyńcy mogliśmy oglądać już w 1. sezonie; w jego finale został on zabity przez Sylvie. Wygląda jednak na to, że antagonista powróci:

Sceny z jego udziałem nie mają być przeróbką sekwencji pokazanych w ostatnim odcinku pierwszego sezonu. Są to raczej nowe sceny rozgrywające się w Cytadeli na Krańcu Czasu.

Choć do powyższych rewelacji mimo wszystko powinniśmy podchodzić z dystansem, i tak zrodziły one w sieci wiele głosów; nie jest bowiem jasne, w jaki sposób twórcy serialu chcą fabularnie wytłumaczyć ewentualny powrót Tego, Który Trwa, ani jak doniesienia te łączą się z planami Marvela co do dalszego korzystania z usług oskarżonego o stosowanie przemocy Jonathana Majorsa.

Z drugiej jednak strony warto zauważyć, że osoby decyzyjne w MCU już jakiś czas temu dawały do zrozumienia, iż w 2. sezonie Lokiego twórcy rzucą nowe światło na powstanie organizacji Time Variance Authority oraz szerzej wytłumaczą, w jaki sposób Ten, Który Trwa stał się dominującym w multiwersum wariantem Kanga.

2. sezon serialu Loki zadebiutuje na platformie Disney+ 6 października.