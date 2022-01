Marvel - nowy Iron Fist pokazuje tajemniczą moc. Jej źródło jest wielką zagadką

Marvel

Marvel systematycznie podgrzewa atmosferę wokół nadchodzącej serii Iron Fist, w której do uniwersum Domu Pomysłów zostanie wprowadzony nowy bohater - przejmie on tytuł i spuściznę Żelaznej Pięści od żegnającego się z nimi Danny'ego Randa. Wciąż nie znamy prawdziwej tożsamości tej postaci; jak do tej pory ogłoszono jedynie, że będzie ona posiadać azjatyckie korzenie. Wielką zagadką są także moce herosa.

Do sieci właśnie trafiły dwie okładki do zeszytu Iron Fist #2. Na pierwszej z nich możemy zobaczyć Randa i nową Żelazną Pięść w walce z demonicznymi potworami, natomiast na drugiej nowy bohater prezentuje swoją siłę. Co prawda budzi ona wyraźne skojarzenia ze świecącą się dzięki przywołaniu energii chi pięścią Danny'ego, jednak scenarzystka Alyssa Wong już wcześniej wyjawiła, iż ta moc pochodzi z zupełnie innego źródła i niekoniecznie musi być powiązana z miastem K'un-Lun.

Spójrzcie sami:

Iron Fist #2 - okładki

Szczegóły pochodzenia mocy tajemniczego bohatera i jednocześnie jego prawdziwą tożsamość poznamy z pierwszego zeszytu nadchodzącej serii Iron Fist, którego amerykańską premierą ustalono na 16 lutego.

