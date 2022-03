Pierwszy komiks Marvela w historii sprzedany na aukcji. Nabywca zapłacił ponad 10 mln zł

Marvel

W trakcie internetowej aukcji organizowanej przez firmę ComicConnect sprzedano doskonale zachowany egzemplarz zeszytu Marvel Comics #1 z października 1939 roku. Nabywca, który według doniesień prasowych jest "40-kilkulatkiem pochodzącym spoza Stanów Zjednoczonych", zapłacił za komiks przeszło 2,4 mln USD, co przy dzisiejszym kursie stanowi równowartość kwoty 10,3 mln zł.

Marvel Comics #1 jest pierwszym komiksem Domu Pomysłów w historii; to właśnie w nim debiutowali m.in. Namor the Sub-Mariner i Ludzka Pochodnia (w swojej oryginalnej wersji). Warto zauważyć, że w 1939 roku Marvel działał jeszcze jako Timely Comics, będąc kierowanym przez uznawanego za jednego z mentorów Stana Lee Martina Goodmana. 12 lat później wydawnictwo zmieniło nazwę na Atlas Comics, natomiast "Marvelem" stało się dopiero w 1961 roku, przyjmując nazwę swojego pierwszego komiksu.

Właśnie sprzedany egzemplarz znajduje się w stanie niemalże idealnym; zajmująca się wyceną komiksów firma Certified Guaranty Company (CGC) przyznała mu notę 9,2 w 10-punktowej skali. Album należał pierwotnie do Lloyda Jacqueta, prezesa firmy Funnies, Inc. Po jego śmierci w 1970 roku komiks przez ponad 20 lat nie ujrzał światła dziennego - na aukcji został wystawiony po raz pierwszy we wczesnych latach 90.

Najdroższym komiksem superbohaterskim w historii jest obecnie egzemplarz zeszytu Amazing Fantasy #15 z 1962 roku, zawierający debiut Spider-Mana. Kilka miesięcy temu na jednej z aukcji zapłacono za niego 3,6 mln USD.