Miles Morales jako Thor, Hulk i Wolverine. Takiego What If jeszcze nie było

W zeszłym tygodniu na amerykańskim rynku zadebiutowała pierwsza odsłona serii What If... Miles Morales, w ramach której poznamy zupełnie nowe warianty tytułowego bohatera z alternatywnych światów. W premierowej części opowieści protagonista zaprezentował się więc czytelnikom jako Kapitan Ameryka; w kolejnych etapach historii przejmie on z kolei role Wolverine'a, Hulka i Thora.

Szczegóły fabularne zbliżających się odsłon serii trzymane są w tajemnicy, jednak komentatorzy w sieci zwracają szczególną uwagę na wizualny aspekt ekspozycji kolejnych wariantów Milesa Moralesa. Chodzi tu m.in. o nowy strój Rosomaka czy wygląd Mjolnira w dłoni Moralesa - zauważmy, że ikoniczny młot pomalowany jest przy pomocy sprayu, a na artefakcie, co zupełnie zaskakujące, możemy odnaleźć imię "Loki". Zobaczcie sami:

What If... Miles Morales #1 - okładka

Drugi komiks serii, przedstawiający Milesa Moralesa w roli Wolverine'a, trafi na amerykański rynek 13 kwietnia. Późniejsze odsłony cyklu kolejno 11 maja, 1 czerwca i 13 lipca - na razie nie ogłoszono, jaki wariant pojawi się w 5. numerze opowieści.

