Marvel podał numer telefonu Iron Mana - działa! Jeśli zadzwonisz, Tony ponarzeka na Thora

Marvel

Wczoraj Marvel wydał na amerykańskim rynku zeszyt Thor #7, który w naprawdę nietypowy sposób opisuje obecne losy Mjolnira i boga burzy i piorunów. Bez wchodzenia na terytorium spoilerów (te podajemy w tym newsie) trzeba jednak zaznaczyć, że Dom Pomysłów przyszykował w opowieści nie lada gratkę dla swoich fanów. Na artefakcie znajduje się bowiem wymowny napis: "Zadzwoń do Tony'ego Starka", opatrzony następującym numerem telefonu: 212-970-4133. Jeśli pod niego zadzwonicie, w słuchawce odezwie się sam Iron Man.

Telefon działa bowiem w prawdziwym świecie, wykorzystując numer kierunkowy do Nowego Jorku. Marvel zachęca swoich miłośników do kontaktu z herosem, który nieco zirytowany odezwie się do nas w słuchawce następującymi słowami:

Cześć. Tak, z tej strony Iron Man. Jednakże, z powodu pewnego wielkiego palanta z blond włosami, przestałem korzystać z tego numeru. No ale cóż, tak czy siak - niezła próba!

Później Stark zacznie Was zachęcać do odwiedzenia jego strony, która w rzeczywistości przekierowuje nas na oficjalną witrynę Marvela:

Odwiedź www.tonystarkironman.com i postaraj się uważać na siebie, dobra? W tej chwili jestem wystarczająco zajęty.