Śmierć w Simpsonach. Ta postać debiutowała jeszcze w 2. sezonie

Nic nie trwa wiecznie, nawet żywoty niektórych postaci w nieśmiertelnym serialu Simpsonowie. Co się dokładnie stało w nowym odcinku i czy ta postać faktycznie nie żyje?
placeholder
Wiktor Stochmal
Tagi:  simpsonowie 
Simpsonowie fot. Fox
Nawet w Simpsonach nic nie trwa wiecznie, czego dowodem są wydarzenia z ostatniego odcinka zatytułowanego Sashes to Sashes. Już w otwierającej scenie doszło do sporego zaskoczenia, kiedy msza prowadzona przez wielebnego Lovejoya została nagle przerwana przez głośny odgłos kościelnych organów. Zaraz po tym okazało się, że organistka, Alice Glick, dokonała żywota w absurdalnie wyglądający sposób. Współproducent serialu, Tim Long, potwierdził już, że Alice nie żyje:

W pewnym sensie Alice jako organistka będzie żyła wiecznie za sprawą pięknej muzyki, którą stworzyła. Ale w innym, bardziej dosłownym znaczeniu - jest martwa jak gwóźdź w trumnie.

fot. Fox

Jenna Ortega chce częściej zabijać brata? Zdradza, jak jej zdaniem powinien wyglądać 3. sezon Wednesday

Co może być zaskakujące - nie było to nawet główne wydarzenie odcinka, a jedynie wprowadzenie do niego, któremu potem nie poświęcono zbyt wiele czasu. Alice zadebiutowała jeszcze w 2. sezonie Simpsonów. Co ciekawe, to nie jest pierwszy raz, gdy na ekranie widzimy jej śmierć. Ta została jej przepowiedziana w 23. sezonie.

Źródło: ew.com

Wiktor Stochmal
Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

