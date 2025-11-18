Reklama
Sadie Sink oficjalnie w obsadzie innego filmu Marvela. Tego nikt się nie spodziewał

Rola Sadie Sink w Kinowym Uniwersum Marvela może być znacznie większa, niż początkowo zakładaliśmy. Aktorka oficjalnie dołącza do obsady kolejnego po Spider-Manie 4 filmu MCU, co wywołało w sieci lawinę spekulacji.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Już od dawna wiemy, że Sadie Sink, młoda gwiazda serialu Stranger Things, pojawi się w filmie Spider-Man 4 - mogliśmy ją nawet oglądać na nieoficjalnych zdjęciach i wideo z planu produkcji Marvela i Sony. Największą zagadką wciąż pozostaje to, w kogo tak naprawdę wcieli się aktorka. Choć odpowiedzi na to pytanie nie przynosi najnowszy raport w sprawie Sink, wiemy już, że oficjalnie dołącza ona do obsady kolejnej odsłony MCU; tym razem chodzi o Avengers: Secret Wars.

Taki obrót spraw ujawnił dziś prestiżowy serwis Deadline, którego dziennikarka stwierdza:

Premiera filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień planowana jest na 31 lipca. Pojawiło się wiele spekulacji na temat roli Sink w filmie o Spider-Manie i, szczerze mówiąc, nie znam odpowiedzi, ale wiem, że dołączy ona do obsady kolejnego filmu o Avengersach, który będzie kręcony w Londynie pod koniec 2026 roku. 

Nie możemy wykluczyć, że Sadie Sink pojawi się zarówno w Avengers: Secret Wars, jak i w poprzedzającym go Doomsday - ma na to czas, biorąc pod uwagę, że kolejna część zdjęć do przyszłorocznej produkcji będzie powstawać na początku 2026 roku. Amerykańskie portale popkulturowe są też zgodne w opinii, że skoro aktorka została zaangażowana również do filmu (bądź filmów) o Mścicielach, jej rola w MCU jest znacznie większa niż wcześniej spekulowano. Żaden z dziennikarzy nie chce jednak sugerować, że Sink zagra członkinię X-Menów, Jean Grey.

Film Avengers: Secret Wars ma zadebiutować w kinach 17 grudnia 2027 roku. 

Źródło: Deadline

