Tak Marvel ma zakończyć nowy serial. W sieci aż huczy od szokujących opisów

W miniony weekend podczas nowojorskiego Comic Conu Marvel podał kilka szczegółów związanych z serialem Vision Quest. Niezwykle głośno jest zwłaszcza o słowach showrunnera Terry'ego Matalasa, który podzielił się z uczestnikami konwentu enigmatycznym opisem zakończenia przyszłorocznej produkcji. Teraz możemy już mówić o wycieku: wiele kont w mediach społecznościowych niezależnie od siebie udostępnia dokładny przebieg finału rzeczonej odsłony MCU.

Sam Matalas stwierdził:

W tym finale jest jedna scena, która przypomina "sen Marvela" i którą mogłem zrobić.

Zdaniem internautów showrunner ma na myśli sekwencję, w której Vision, jego synowie, Billy i Tommy, oraz Agatha Harkness dowiedzą się, że Scarlet Witch żyje. Byłby to wielki powrót Wandy Maximoff do Kinowego Uniwersum Marvela; przypomnijmy, że postać tę uznaje się za zmarłą - do jej śmierci doszło pod koniec filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Serwis Comic Book Movie przeprowadził własne śledztwo w kwestii powyższych doniesień, dochodząc do wniosku, że są one "prawdopodobne". Nie wyklucza się też opcji, w której Marvel nakręci kilka wersji zakończenia Vision Quest; w każdej z nich ma jednak pojawić się Szkarłatna Wiedźma. Jej powrót do MCU może mieć fundamentalne znaczenie dla Avengers: Doomsday. Już wcześniej spekulowano, że film pokaże żyjącą Wandę, która połączy siły z Doktorem Doomem, natomiast sam Vision wraz ze Star-Lordem i Wongiem mieliby stać się opiekunami grupy Young Avengers.

Rozpisany na 8 odcinków serial Vision Quest zadebiutuje na platformie Disney+ w przyszłym roku, najprawdopodobniej w ostatnim kwartale - na pewno jednak przed premierą Doomsday.