Marvel - Agenci T.A.R.C.ZY., Inhumans, itd. są w MCU? To nie takie proste

Fani już od lat zastanawiają się nad tym, czy Agenci T.A.R.C.Z.Y., Daredevil czy Inhumans należą do MCU. Istnieją dowody za i przeciw, takie jak powrót Charliego Coxa w roli Matta Murdocka czy nowa wersja księgi Darkhold w WandaVision. Kevin Feige odniósł się do tego tematu w książce Marvel Studios: The Marvel Cinematic Universe An Official Timeline.

MCU - co do niego należy, a co nie? Kevin Feige odpowiada

Oto, jak prezes Marvel Studios wyjaśnia tą kwestię w książce:

- Jeśli chodzi o Multiwersum, zdajemy sobie sprawę, że istnieją historie - filmy i seriale - które są kanoniczne dla Marvela, ale zostały stworzone przez różnych autorów w różnych okresach historii tej franczyzy. Oś czasu przedstawiona w tej książce jest sprecyzowana dla Świętej Osi Czasu do Fazy 4 MCU. Ale, w miarę jak posuwamy się naprzód i zagłębiamy w Sagę Multiwersum, nigdy nie wiadomo, kiedy osie czasu mogą się rozbić lub zbiegać.

Oznacza to, że Marvel Studios nie musi opierać się na wcześniejszych decyzjach twórczych. Mogą po prostu wybierać to, co chcą wykorzystać w następnych projektach. To oznacza, że wątki agentów T.A.R.C.Z.Y., Inhumans i wielu innych mogą powrócić i być może stać się częścią Kinowego Uniwersum Marvela.

