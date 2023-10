Loki - w serialu pojawił się złoczyńca. Jest potężniejszy od Thanosa?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Choć Marvel stworzył dość sporo czarnych charakterów, nikt nie mógł równać się z tym, czego dokonał Thanos. Za jednym pstryknięciem wymazał połowę życia nie tylko na Ziemi, ale w całym wszechświecie. Natomiast 2. sezon Lokiego wprowadził kogoś, kto mógłby równać się z tym okropnym czynem.

Loki: sezon 2. - nowy złoczyńca MCU

Generał Dox z TVA zbuntowała się, prowadząc swój oddział na misję przycięcia wszystkich nowych gałęzi ze Świętej Osi Czasu, powstałych po śmierci Tego, Który Trwa.

Loki, Mobius i Sylvie próbują interweniować, ale ich działania idą na marne. Mnóstwo gałęzi zostaje zniszczonych, co powoduje katastrofalną śmierć wielu ludzi. Jak to ujęła Hunter B-15 ze szklistymi oczami: "To są ludzie... to są życia".

Loki - sezon 2, odcinek 2

Okrutny czyn generał Dox można porównać z działaniami Thanosa. Podczas gdy ten zniwelował połowę życia na całym wszechświecie, Dox zabiła wszystkich w wielu uniwersach. Pojedynczy akt sprawił, że może mieć wielu ludzi na swoim sumieniu.

Tysiące gałęzi zostało przyciętych - oficjalnie nie podano, kto się w nich znajdował. To raczej niemożliwe, aby Marvel Studios pozbyło się uniwersów, które skrywają cenny potencjał do kolejnych projektów. Reżyser Lokiego, Dan DeLeeuw, potwierdził, że świadomie wybrano osie czasu do wyeliminowania.

- Nie określiliśmy tego zbyt szczegółowo, ale sam sporządziłem listę osób, które najpewniej odeszły.

Loki - serial dostępny na Disney+. Nowe odcinki pojawiają się w każdy piątek.