David Hasselhoff jako Superman! DC wypuszcza krótkie animacje ze świata Death Metal

DC/cbr.com

Na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Dark Nights: Death Metal #4, kolejna odsłona serii, w której członkowie Ligi Sprawiedliwości i inni herosi chcą powstrzymać boginię Perpetuę i Batmana, Który się Śmieje przed opanowaniem całego multiwersum. Co więcej, DC zdecydowało się również na wypuszczenie krótkich animacji osadzonych w tym samym świecie; prawdopodobnie największą gratką dla fanów jest fakt, że głos Supermanowi podłoży w nich... David Hasselhoff.

Na tym jednak nie koniec. Do pracy nad projektem zaangażowano także kilka znanych twarzy z branży muzycznej. I tak jako Batman pojawia się w nim wokalista Black Veil Brides, Andy Biersack, natomiast jako Wonder Woman usłyszymy Chelsea Wolfe, wykonawczynię utworów folkowych i metalowych. W obsadzie znaleźli się również: Charles Fleischer (Joker/Batman, Który się Śmieje - aktor podkładał wcześniej głos Królikowi Rogerowi), Jason R. Moore (Najmroczniejszy Rycerz - Moore zagrał już Curtisa Hoyle'a w serialu Marvel’s The Punisher), Fred Coury (Flash; perkusista metalowego zespołu Cinderella), Scott Snyder (główny scenarzysta Death Metal obdarza głosem Króla Robina) i Greg Capullo (Sierżant Rock - Capullo odpowiada za rysunki w serii).

Animacje (na razie bez udziału Hasselhoffa), złożone z ścieżki dźwiękowej podłożonej pod konkretne kadry z komiksów, znajdziecie na youtube'owym kanale DC i stronie DCDeathMetal.World.

W samym zeszycie Dark Nights: Death Metal #4 Batman, Superman i Wonder Woman muszą zmierzyć się z "jednymi ze swoich największych wrogów" - ich celem jest pozyskanie mocy, która może pomóc w pokonaniu Najmroczniejszego Rycerza. Zobaczcie materiały promocyjne: