Marvel w Spider-Manie 4 chce odtworzyć słynną scenę z gry? Tropy już są

Nie jest wykluczone, że w jednej z widowiskowych scen akcji filmu Spider-Man 4 Marvel będzie czerpał inspirację bądź po prostu odtworzy sekwencję znaną z gry od studia Insomniac. Dowiedzieliśmy się też nieco więcej na temat roli Pajączka w Secret Wars. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień avengers: secret wars MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Marvel's Spider-Man Marvel/Sony/Insomniac
Prace na planie filmu Spider-Man 4 trwają w najlepsze - obecnie ekipa przeniosła się do położonego ok. 80 km od Londynu miasta Basingstoke. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie tu ma powstać widowiskowa sekwencja akcji, o czym świadczyłby gromadzony w miejscu powstawania ujęć sprzęt: radiowozy, karetki pogotowia i śmigłowiec w stylu wojskowym, mający to samo logo z orłem, które wcześniej widzieliśmy na jednym z transporterów. 

Amerykańskie portale popkulturowe i rzesza fanów spekulują, że Marvel - biorąc pod uwagę wykorzystane pojazdy - może przygotowywać się do odtworzenia w filmie Całkiem nowy dzień sceny pościgu Pajączka za helikopterem, którą doskonale znamy z gry Marvel's Spider-Man od studia Insomniac. Oceńcie sami:

Swoimi doniesieniami na temat Spider-Mana w MCU dzieli się również scooper James Mack. Twierdzi on, że wbrew wcześniejszym raportom (w tym wczorajszemu, którego autorem był Divinity Seeker) Tom Holland pojawi się zarówno w Avengers: Doomsday, jak i w Secret Wars. Rzecz w tym, że w pierwszym filmie ma gościć na ekranie "nie aż tak często", natomiast w drugim będzie miał jedną z "głównych" ról. 

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma zadebiutować w kinach 31 lipca przyszłego roku. 

Źródło: X/James Mack

