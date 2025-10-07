Marvel w Spider-Manie 4 chce odtworzyć słynną scenę z gry? Tropy już są

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Prace na planie filmu Spider-Man 4 trwają w najlepsze - obecnie ekipa przeniosła się do położonego ok. 80 km od Londynu miasta Basingstoke. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie tu ma powstać widowiskowa sekwencja akcji, o czym świadczyłby gromadzony w miejscu powstawania ujęć sprzęt: radiowozy, karetki pogotowia i śmigłowiec w stylu wojskowym, mający to samo logo z orłem, które wcześniej widzieliśmy na jednym z transporterów.

Amerykańskie portale popkulturowe i rzesza fanów spekulują, że Marvel - biorąc pod uwagę wykorzystane pojazdy - może przygotowywać się do odtworzenia w filmie Całkiem nowy dzień sceny pościgu Pajączka za helikopterem, którą doskonale znamy z gry Marvel's Spider-Man od studia Insomniac. Oceńcie sami:

Spider-Man 4 - najnowsze zdjęcia z planu

Swoimi doniesieniami na temat Spider-Mana w MCU dzieli się również scooper James Mack. Twierdzi on, że wbrew wcześniejszym raportom (w tym wczorajszemu, którego autorem był Divinity Seeker) Tom Holland pojawi się zarówno w Avengers: Doomsday, jak i w Secret Wars. Rzecz w tym, że w pierwszym filmie ma gościć na ekranie "nie aż tak często", natomiast w drugim będzie miał jedną z "głównych" ról.

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma zadebiutować w kinach 31 lipca przyszłego roku.