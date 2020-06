The Last of Us: Part II - Sony prezentuje premierowy zwiastun gry

SIE

Sony oraz Naughty Dog są już gotowe na premierę The Last of Us: Part II - do sieci trafił bowiem ostatni zwiastun gry przed jej debiutem na rynku. Gry, która zadebiutuje wyłącznie na PlayStation 4 już w przyszłym tygodniu, a konkretnie w piątek, 19 czerwca. Tydzień wcześniej, bo już 12 czerwca pojawią się recenzje tej produkcji - tego dnia będziecie mogli też zapoznać się z naszą opinią na jej temat.

Poniżej możecie zobaczyć premierowy zwiastun The Last of Us: Part II. Materiał jest krótki i skonstruowany w taki sposób, że nie zawiera żadnych scen, które mogłyby zdradzić jakiekolwiek informacje na temat fabuły.