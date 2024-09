Tak AI plagiatuje Marvela czy Star Wars. Porównanie przynosi zatrważające wnioski

Marvel/Midjourney/X/Reid Southen

Wczoraj Reid Southen, artysta koncepcyjny pracujący w swojej karierze m.in. nad produkcjami Marvela, DC, Matrixem czy Igrzyskami śmierci, przypomniał na portalu X współtworzony przez siebie, głośny artykuł ze stycznia 2024 roku (drugim autorem jest Gary Marcus, naukowiec i psycholog zajmujący się tematyką AI), w którym opisywał i na wielu przykładach pokazywał, w jaki sposób sztuczna inteligencja nie tylko może, ale i plagiatuje dzieła wchodzące w skład uniwersów Marvela, Star Wars i wielu innych. Analiza porównawcza prowadzi do naprawdę zatrważających konkluzji.

Marcus i Southen napisali rzeczony artykuł niedługo po tym, gdy "The New York Times" pozwał firmę OpenAI za bezprawne korzystanie z tekstów redakcji, przedstawiając w sądzie niezliczone dowody na trenowanie przez systemy sztucznej inteligencji na własności intelektualnej gazety i późniejsze jej rozpowszechnianie bez uzyskania żadnej zgody. Autorzy postanowili uzmysłowić czytelnikom, jak łatwo modele AI - wersja alfa popularnego Midjourney V6 i zaimplementowany przez Microsoft w przeglądarce Bing DALL-E3 - wykorzystują dzieła chronione na mocy prawa autorskiego, by tworzyć obrazy do złudzenia przypominające oryginały.

W części artykułu poświęconej studium przypadku Southen i Marcus już na początku badań odkryli, że Midjourney generuje prace niemożliwe do odróżnienia w stosunku do danego filmu, jeśli użytkownik skorzysta z pojawiających się w systemie podpowiedzi. To właśnie w ten sposób autorzy stworzyli przy pomocy AI obrazy wyglądające jak wyjęte żywcem z takich filmów, seriali i gier jak Avengers: Wojna bez granic, Mroczny Rycerz, Diuna, Matrix: Zmartwychwstania czy The Last of Us. Sprawa wygląda nawet bardziej uderzająco w przypadku Simpsonów - kadry sztucznej inteligencji przywodziły na myśl niezwykle wierną kopię animacji.

Już wstępny etap analizy doprowadził Southena i Marcusa do wniosku, że Midjourney w wersji V6 musi trenować na materiałach chronionych prawem autorskim. Także na zwiastunach, co udowodniło wygenerowanie niepokazanego w kinowej wersji filmu ujęcia z trailera Wojny bez granic, przedstawiającego biegnących wraz z Hulkiem Avengersów.

Później autorzy zrezygnowali z kierowania się podsuwanymi przez Midjourney sugestiami, próbując wykorzystać AI do stworzenia obrazów "rozpoznawalnych postaci" ze świata Gwiezdnych Wojen: Mandalorianina, Dartha Vadera czy Luke'a Skywalkera. Istotne jest to, że w żadnym przypadku sztuczna inteligencja nie została nakierowana na konkretne frazy; twórcy artykułu nie używali więc słów i wyrażeń w typie "Star Wars" czy imienia i nazwiska bądź przydomka danej postaci. Pomimo tego faktu Midjourney i tak generował prace przedstawiające Vadera czy Luke'a Skywalkerka wyglądające jak z tworzonych w uniwersum Gwiezdnych Wojen filmów.

Jakby tego było mało, Midjourney robił to nawet wówczas, gdy AI została "poproszona" o to, by nie łamała praw autorskich.

W ramach analizy odkryto także, że po wprowadzeniu do modelu sztucznej inteligencji monitu w postaci jednego tylko słowa - "screencap" - Midjourney generował przypominające klatki filmowe obrazy przedstawiające Lokiego, Spider-Mana, księżniczkę Elsę czy Rey. Autorzy artykułu przedstawili nawet listę filmów, gier i aktorów, których kadry bądź wizerunki z całą pewnością były wykorzystane przez AI w ramach treningu.

AI plagiatuje dzieła Marvela, Star Wars i innych franczyz - prace pokazujące problem

AI tworzy obrazy do złudzenia przypominające oryginały po wprowadzeniu krótkich opisów

Dyrektor Midjourney o łamaniu praw autorskich przez AI

David Holz, założyciel i dyrektor firmy Midjourney, zapytany kilka miesięcy temu przez Forbesa o to, czy uzyskał zgodę żyjących twórców i artystów na używanie ich wizerunków lub tworzonych przez nich dzieł, odpowiedział:

Nie. Nie ma sposobu, aby pobrać sto milionów obrazów i mieć pewność, skąd pochodzą. Byłoby fajnie, gdyby obrazy miały osadzone w nich metadane dotyczące właściciela praw autorskich lub coś w tym stylu. Ale to nie istnieje, nie ma żadnego rejestru. Nie ma sposobu, aby znaleźć obraz w Internecie, a następnie automatycznie prześledzić jego historię aż do określenia właściciela.

Cały artykuł Southena i Marcusa znajdziecie w tym miejscu.