Cate Blanchett przeciwko AI. "Nie jest ono autentyczne w ludzki sposób"

Temat sztucznej inteligencji w branży filmowej i nie tylko jest nadal kontrowersyjny. W 2023 roku z tego powodu doszło do strajków aktorów i scenarzystów, którzy obawiali się m.in., że AI zacznie przejmować ich gałąź zawodową. Konieczne było umówienie się ze studiami filmowymi na pewne regulacje, które chroniłyby artystów przed nieuprawnionym korzystaniem z ich wizerunku, głosu i twórczości.

Do tego wszystkiego odniosła się Cate Blanchett, która podczas Toronto Film Festival promowała film Rumours oraz serial Disclaimer.

Jestem bardzo dumna z branży, że poszła na strajk. Jeśli pomyśli się o tym, co było przed strajkiem, to ludzie już mówili o AI, ale to nie był temat główny, mainstreamowy. Uważam za bardzo ważne, by dyskutować o każdej nowej technologii. Sądzę, że powinniśmy być z tym ostrożni. Innowacja bez wyobraźni jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Sztuczna inteligencja dotknie nie tylko branży filmowej, ale wszystkich.

Gdy myślę o sztucznej inteligencji, to myślę też o tym głęboko zakorzenionym z tyłu naszej głowy strachu przed śmiertelnością. AI nie jest w stanie zrozumieć, że nasz czas tutaj jest skończony. Może to imitować, ale nie poczuje tego egzystencjalnego lęku. Nie rozumie wartości każdego momentu. [...] To coś, co nie może zostać zreplikowane.

Głos zostanie powielony jako pierwszy, co już widzieliśmy. Z obrazem będzie trzeba trochę poczekać.

Musimy cenić autentyczność. Kiedy to robimy, to obok biegnie równolegle linia, gdzie AI może istnieć i może nam dać sporo dobrych rzeczy. Ale nie jest ono autentyczne w ludzki sposób.