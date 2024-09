Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum dzięki AI cyfrowo odmłodzi Gandalfa i innych? W sieci burza

materiały prasowe

Reklama

W ostatnim tygodniu w sieci pojawiło się kilka nowych doniesień na temat filmu Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum. Najpierw sir Ian McKellen wyjawił, że kontaktowano się z nim w sprawie powrotu do roli Gandalfa, a później Orlando Bloom dał do zrozumienia, iż nie wyklucza ponownego wcielenia się na ekranie w Legolasa. Składa się jednak tak, że w drugiej z rzeczonych wypowiedzi znalazła się wzmianka o AI, która odbija się naprawdę głośnym echem wśród internautów.

Przypomnijmy, że Bloom zapytany o to, czy byłby zainteresowany powrotem do ekranowego uniwersum Tolkiena, odpowiedział:

Och, stary, te rzeczy są niesamowite. Tak. Nie wiem, jakby to zrobili. Zgaduję, że w tych czasach przy pomocy AI możesz wszystko. Ale jeśli Pete (Peter Jackson - przyp. aut.) każe skakać, ja pytam tylko: "Jak wysoko"? W końcu to dzięki niemu na dobre zaczęła się moja kariera.

Już po słowach 85-letniego McKellena w sieci pojawiło się sporo obaw o to, że Andy Serkis i pozostali odpowiedzialni za The Hunt for Gollum zdecydują się wykorzystać sztuczną inteligencję do cyfrowego odmłodzenia Gandalfa, Legolasa i innych postaci (w tym kontekście naprawdę często mówi się o Aragornie, Frodzie i Boromirze). Wypowiedź Blooma zdaje się przelewać czarę goryczy na tym polu.

Internauci już w tej chwili podzielili się na dwa obozy. Większość z nich wychodzi z założenia, że cyfrowe odmładzanie aktorów przy pomocy AI niekoniecznie jest dobrym pomysłem (pojawiają się nawet słowa o "zbrodni" i insynuacje o "zrobieniu wszystkiego dla pieniędzy"). Z drugiej strony niektórzy komentatorzy zauważają, że sztuczna inteligencja w ostatnich latach rozwinęła się w błyskawicznym tempie, podobnie jak używane w Hollywood techniki służące do cyfrowego odmłodzenia postaci (podaje się m.in. przykład nowego Indiany Jonesa w porównaniu z Irlandczykiem Martina Scorsese z 2019 roku).

Dajcie nam w komentarzach znać, co sądzicie o całej sprawie.

Władca Pierścieni - najpotężniejsze istoty w Śródziemiu

24. Thorondor - Król Wielkich Orłów. Największy, jaki kiedykolwiek żył na obszarze Ardy (rozpiętość skrzydeł - 180 stóp). Cięzko zliczyć, ile razy wspomagał choćby Noldorów. Ranił Morgotha, brał udział w Wojnie Gniewu przeciw niemu (było to ostateczne starcie, które wygrali Valarowie).