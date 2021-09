Marvel dołączy do Strażników Galaktyki zaskakujące postacie? Jest tu nawet parodia He-Mana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel zadecydował, że zeszyt Guardians of the Galaxy #18, finałowa odsłona wydarzenia Ostatnia Anihilacja, będzie ostatnią częścią serii ze scenariuszem Ala Ewinga i rysunkami Juana Frigeriego. W opowieści tej Strażnicy Galaktyki i ich sojusznicy z S.W.O.R.D. i Międzygalaktycznego Imperium Wakandy starli się w wiekopomnym boju z potężniejszym niż dotychczas Dormammu i jego armią Mindless Ones.

Event zakończył się przejęciem przez Doktora Dooma mocy złoczyńcy po przeprowadzeniu specjalnego rytuału magicznego. Zanim jednak do tego doszło, Strażnicy postrzelili Dormammu w głowę, wykorzystując w tym celu ogromny statek będący de facto potężną, napędzaną przez zdolności Star-Lorda i Novy bronią. Później herosi celebrowali zwycięstwo w barze Gosnella - pojawili się tu wszyscy walczący po stronie Strażników z wyjątkiem Dooma.

Amerykańskie portale popkulturowe w ostatnich dniach głośno spekulują, że na jednym z kadrów możemy zobaczyć zaskakujące postacie, które w przyszłości dołączą do tytułowej drużyny herosów - wśród nich Księcia Mocy (korzystającą z siły Kamienia Nieskończoności parodię He-Mana; pisaliśmy o nim więcej w tym miejscu). Oto niektórzy z potencjalnych kandydatów:

Strażnicy Galaktyki - potencjalni kandydaci; Storm z X-Menów, obecna regentka Arakko

Warto zwrócić uwagę, że scenarzyści ostatnich serii o Strażnikach Galaktyki relatywnie często decydują się na powiększanie składu grupy. We właśnie zakończonym cyklu wyglądał on następująco: Gamora, Nova, Star-Lord, Groot, Hulkling, Wiccan, Rocket Raccoon, Moondragon, Quasar (Avril Kincaid), Super-Skrull, Drax, Phyla-Vell, Mantis, Marvel Boy, Herkules i jeszcze jeden Quasar (Wendell Vaughn).