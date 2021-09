Marvel - zagłada Avengers w wizji Scarlet Witch; ginie [SPOILER]. Blade przeraża w Darkholdzie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wypuścił do sieci plansze promujące zeszyt The Darkhold: Alpha #1, który ma być wstępem do nowego wydarzenia w świecie Domu Pomysłów; możemy również zobaczyć okładkę jednego z tie-inów, którego protagonistą stanie się Blade. Materiały przerażają swoją brutalnością: w wizji, której doświadczy Scarlet Witch, pradawne bóstwo Chthon i jego armia dokonają rzezi na herosach z Avengers i Fantastyczną Czwórką na czele - to najprawdopodobniej jedna z potencjalnych wersji przyszłości.

Cały event ma się rozpocząć od uwolnienia przez Doktora Dooma potęgi Darkholdu, słynnej Księgi Zaklęć stworzonej przed wiekami przez Chthona. To dlatego Wanda Maximoff stworzy drużynę, mającą uratować naszą planetę; w jej skład wejdą Iron Man, Black Bolt, Spider-Man, Blade i Wasp. Bohaterowie po przeczytaniu Darkholdu znajdą się na granicy szaleństwa - zmianie ulegnie nie tylko ich psychika, ale i ciało.

W wizji Scarlet Witch mroczne siły przyglądającego się masakrze Chthona uderzą w herosów z tak potworną mocą, że Kapitan Ameryka straci wszelką nadzieję, a Franklin Richards, syn Reeda i Sue Storm z Fantastycznej Czwórki, zabije swoją siostrę, Valerię - i to przecinając jej głowę na pół. Na innej z plansz Darkhold znajduje się w królestwie Abysmii.

Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie także różne wersje okładki do zeszytu The Darkhold: Blade #1, pokazujące przerażające oblicze łowcy wampirów):

The Darkhold: Alpha #1 - plansze

Zeszyt The Darkhold: Alpha #1 trafi do sprzedaży w USA już jutro, 29 września.