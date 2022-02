Peacemaker - z zaskakującej sceny w finale sezonu wycięto [SPOILER]? Jest zdjęcie w kostiumie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

O tej informacji od czwartku jest głośno w całym świecie popkultury: w jednej ze scen w finale 1. sezonu serialu Peacemaker pojawiła się Liga Sprawiedliwości. Drużyna herosów przybyła na miejsce walki tytułowego antybohatera z najeźdźcami z kosmosu przejmującymi ludzkie ciała; po rozprawieniu się z nimi Christopher Smith, przechodząc obok ikon świata DC, stwierdził, że się spóźnili - później Aquaman (Jason Momoa) i Flash (Ezra Miller) wdali się w humorystyczną dyskusję o rybach.

Więcej szczegółów na temat tej sekwencji wraz z pokazującym ją wideo znajdziecie w tym miejscu. Składa się jednak tak, że w sieci pojawiają się nowe informacje w całej sprawie. Przypomnijmy bowiem, że w Peacemakerze zobaczyliśmy Momoę i Millera faktycznie wcielających się w przypisane im postacie, jak również sylwetki Supermana i Wonder Woman. Fani dopytujący o to, dlaczego w grupie nie znaleźli się Batman i Cyborg, najprawdopodobniej uzyskali już odpowiedź na swoje pytanie.

Wszystko wskazuje na to, że w pierwszej wersji sceny Batman i Cyborg rzeczywiście się pojawili, jednak później ich wycięto. Zdaje się to potwierdzać zamieszczony na Instagramie wpis Matta Turnera, który pokazał swoje zdjęcie w kostiumie Mrocznego Rycerza (w wersji Bena Afflecka), po czym dodał:

Po monumentalnym finale ostatecznie mogę to opublikować. Niestety, ja (i Cyborg - przyp. aut.) zostaliśmy wycięci z finałowej wersji. Dlaczego? Tylkoi Warner Bros. to wiedzą. Choć usunięcie jest rozczarowujące, to wciąż była doskonała zabawa, a moje marzenia o założeniu kostiumu się spełniły. Wielkie podziękowania dla każdego zaangażowanego.