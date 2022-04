Marvel zmieni genezę Thora - to będzie rewolucja. Są też Avengers z nowym składem

Marvel

Marvel w ciągu ostatnich kilku dni zapowiedział dwa nowe projekty w obrębie swojego uniwersum: serię All-Out Avengers i one-shot Avengers: 1,000,000 B.C.. Drugi z tych komiksów, za który odpowiadają scenarzysta Jason Aaron i rysownik Kev Walker, będzie prawdziwą rewolucją w świecie Domu Pomysłów; według oficjalnego hasła promocyjnego ma on bowiem wyjawić "sekretną genezę Thora". Wiemy już, że jest ona powiązana z mocą i postacią Phoenixa.

Przypomnijmy, że Lady Phoenix była pierwotnie członkinią grupy prehistorycznych Mścicieli, działających na Ziemi milion lat przed naszą erą. W ubiegłorocznym zeszycie Avengers #43, także autorstwa Aarona, przedstawiła się ona jako prawdziwa matka boga burzy - jeszcze wcześniej głośno spekulowano o jej romansie z Odynem. Zgodnie z klasyczną genezą biologiczną matką Thora jest bogini Gaja, natomiast później został on adoptowany przez Freję aka Friggę; Lady Phoenix te informacje podsumowała jako "potrzebne kłamstwo".

Jakby tego było mało, Thor kilka zeszytów później przyzwał moc Phoenixa; w żaden sposób nie zmienia to jednak faktu, że czytelnicy do dziś nie dostali jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, kto naprawdę jest matką bohatera i jaka relacja łączy go z jedną z największych potęg w całym multiwersum. Zmieni się to 13 lipca, gdy komiks Avengers: 1,000,000 B.C. zadebiutuje na amerykańskim rynku. Szczegóły fabularne nie są na razie znane; w skład tytułowej drużyny wejdą Odyn, Lady Phoenix, Agamotto i pierwsi posiadacze tytułów Iron Fista, Czarnej Pantery, Ghost Ridera i Starbranda.

Nowością w świecie Marvela stanie się również seria All-Out Avengers, której pierwszą odsłonę zapowiedziano na 14 września. Scenarzysta Derek Landy i rysownik Greg Land zabiorą czytelników do rzeczywistości inspirowanej cyklem Non-Stop Spider-Man, naładowanej akcją po same brzegi. Nie poznaliśmy szczegółów fabularnych, jednak grafika promocyjna zdradza, że Mściciele w tej opowieści pojawią się w nowym składzie; w drużynie znajdą się więc Kapitan Ameryka, She-Hulk, Czarna Pantera, Spider-Man i Spider-Woman.

Zobaczcie materiały promocyjne z obu komiksów: