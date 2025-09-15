placeholder
Marvel łączy siły z największą premierą sci-fi tego roku. Superbohaterowie w cyberpunkowym wydaniu

Marvel z okazji nadchodzącej premiery wyczekiwanego filmu sci-fi Tron: Ares postanowił zaprezentować nową serię cyberpunkowych okładek. Musicie je zobaczyć.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  marvel 
tron: ares Tron
Marvel Tron: Ares Fot. Marvel
Każda okładka została stworzona w wyjątkowym wizualnym stylu ze świata TRON. Grafiki przenoszą znanych komiksowych superbohaterów, w tym Kapitana Amerykę, Scarlet Witch i Spider-Mana, do cyberpunkowego świata. W ten sposób postacie ze świata Marvela dostały szansę, by dosiąść wyjątkowych motocykli znanych jako Lightcycle, a także przymierzyć nowe wyjątkowe kostiumy, imitujące styl głównego bohatera filmu, Aresa.

Warto dodać, że to druga taka współpraca Marvela z franczyzą – w 2010 roku również pojawiły się warianty okładek, nawiązujące do filmu Tron: Dziedzictwo

Marvel - warianty okładek ze świata Tron: Ares

AVENGERS #31 - wariant Tron: Ares

AVENGERS #31 - wariant Tron: Ares
Źródło: Marvel Comics. Autor: MAHMUD ASRAR
Tron: Ares - fabuła, obsada i premiera

Tron: Ares opowiada historię zaawansowanego programu cyfrowego o imieniu Ares, który zostaje wysłany z wirtualnego świata do rzeczywistości, by wykonać niebezpieczną misję. To pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji. Jared Leto wciela się w tytułową postać. Jeff Bridges powraca jako Kevin Flynn. W obsadzie znaleźli się także Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Hasan Minhaj, Arturo Castro oraz Gillian Anderson.

Premiera filmu Tron: Ares w kinach zaplanowana jest na 10 października 2025 roku.

Źródło: Marvel

Co o tym sądzisz?
