Marvel łączy siły z największą premierą sci-fi tego roku. Superbohaterowie w cyberpunkowym wydaniu
Marvel z okazji nadchodzącej premiery wyczekiwanego filmu sci-fi Tron: Ares postanowił zaprezentować nową serię cyberpunkowych okładek. Musicie je zobaczyć.
Każda okładka została stworzona w wyjątkowym wizualnym stylu ze świata TRON. Grafiki przenoszą znanych komiksowych superbohaterów, w tym Kapitana Amerykę, Scarlet Witch i Spider-Mana, do cyberpunkowego świata. W ten sposób postacie ze świata Marvela dostały szansę, by dosiąść wyjątkowych motocykli znanych jako Lightcycle, a także przymierzyć nowe wyjątkowe kostiumy, imitujące styl głównego bohatera filmu, Aresa.
Warto dodać, że to druga taka współpraca Marvela z franczyzą – w 2010 roku również pojawiły się warianty okładek, nawiązujące do filmu Tron: Dziedzictwo.
Marvel - warianty okładek ze świata Tron: Ares
Tron: Ares - fabuła, obsada i premiera
Tron: Ares opowiada historię zaawansowanego programu cyfrowego o imieniu Ares, który zostaje wysłany z wirtualnego świata do rzeczywistości, by wykonać niebezpieczną misję. To pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji. Jared Leto wciela się w tytułową postać. Jeff Bridges powraca jako Kevin Flynn. W obsadzie znaleźli się także Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Hasan Minhaj, Arturo Castro oraz Gillian Anderson.
Premiera filmu Tron: Ares w kinach zaplanowana jest na 10 października 2025 roku.
Źródło: Marvel
