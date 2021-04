Prezydent USA, Superman, w Białym Domu też będzie miał Fortecę samotności

fot. DC Digital First

Infinite Frontier: Secret Files to komiks DC, którego bohaterem jest Calvin Ellis, superman oraz prezydent Stanów Zjednoczonych na innej Ziemi w multiwersum. Do sieci trafiły grafiki z pierwszego numeru z serii, które zdradzają nie tylko, jak wygląda główny bohater, lecz również ukazują jego Fortecę samotności. Jak się bowiem okazuje, Ellis korzysta z niej również w Białym Domu.

W pierwszym numerze nowego komiksu prezydent superman ma pracowity i stresujący dzień. By się odprężyć, bohater udaje się do specjalnego miejsca, do którego tylko on sam ma dostęp za sprawą wyjątkowego klucza. Klucz sprawia, że każde drzwi mogą stać się portalem do specjalnej strefy poza czasem i przestrzenią. W Białym Domu superman używa go więc w przypadkowym pokoju. Wystarczy, że Calvin Ellis spędzi w tym miejscu trochę czasu, a odzyska energię i siły witalne. Zaledwie kilka minut sprawi, by bohater zregenerował się fizycznie i psychicznie, i był gotowy do kolejnej walki.

Jak wygląda Forteca samotności? Zobaczcie sami.

DC Digital udostępniła też okładkę oraz trzy strony z pierwszego numeru komiksu Infinite Frontier: Secret Files. Znajdziecie je w naszej galerii.

Infinite Frontier Secret Files #1

Autorami komiksu są Brandon Thomas, Joshua Williamson, Valentine De Landro, Bryan Hitch oraz Alex Sinclair.

Wydanie cyfrowe pierwszego numeru Infinite Frontier: Secret Files jest już w sprzedaży.