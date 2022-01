Marvel - oto prawdziwa geneza uniwersum. Kosmos powstał w boju dwóch wszechpotężnych sił

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel wypuścił na amerykańskim rynku zeszyt Defenders #5, który już teraz może być uznany za prawdziwą rewolucję jeśli chodzi o kosmologię Domu Pomysłów. Z tego komiksu wynika, że uniwersum powstało w wyniku starcia dwóch wszechpotężnych sił, pierwszego Sentry'ego i pierwotnej Otchłani (ang. Primal Void), do którego doszło w trakcie trwania trzeciego kosmosu - przypomnijmy, że marvelowski wszechświat cyklicznie się odradza, a obecnie mamy do czynienia z ósmym kosmosem (szerzej o tej koncepcji w tym miejscu).

Tytułowa drużyna bohaterów, na której czele stoi Doktor Strange, podążała w właśnie zakończonym cyklu śladami doktora Carla Zoty, który cofał się do wcześniejszych wersji wszechświata, aby w ten sposób przeobrazić całą rzeczywistość. W przedostatniej odsłonie cyklu herosi dotarli do czwartego kosmosu, w którym istniały archetypy współczesnych herosów, symbolizujące najsłynniejsze siły uniwersum. Teraz przyszła kolej na trzeci kosmos.

Zastana przez Defenders rzeczywistość okazała się de facto pustką, w której nie zainicjowano jeszcze procesu tworzenia materii i energii; nie istniała także magia. Herosi mogli za to obserwować "starcie, które dało początek wszystkiemu"; był to bój dwóch wszechpotężnych sił opisanych jako Lifebringer One (pierwszy Sentry) i Anti-All (pierwotna Otchłań). Z powodu stworzenia pola siłowego przez Zotę Lifebringer One zupełnie opadł z sił - jego porażka wydawała się nieunikniona.

Defenders postanowili jednak wspomóc pierwszego Sentry'ego, przyzywając energię ze swojego macierzystego, ósmego kosmosu, dzięki czemu uosobienie procesu stworzenia mogło pokonać wroga i tym samym dać początek rozgałęzianiu się uniwersum w ramach multiwersum.

Finałowa strona zeszytu zapowiada powrót powyższej wersji Defenders, przy czym nie wiemy, kiedy do tego dojdzie.

