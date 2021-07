Marvel - Venom wzmocni się mózgiem największego geniusza uniwersum. Siłę da mu [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Do sieci trafiła zapowiedź zeszytu Spider-Man: Spider's Shadow #4, przedostatniej odsłony rozgrywającej się w alternatywnym świecie What If...? serii, za którą odpowiada scenarzysta Chip Zdarsky. Przypomnijmy, że próbuje on odpowiedzieć na pytanie, co stałoby się, gdyby Pajączek nigdy nie pozbył się ze swojego ciała symbiontu Venoma - już wcześniej Pajączek dokonywał zabójstw na naprawdę pokaźną skalę.

W nowym komiksie, tuż po uwolnieniu się od kosmicznego pasożyta, Spider-Man wraz z Avengers i Sue Storm i Ludzką Pochodnią z Fantastycznej Czwórki zgromadzą się na zewnątrz słynnego budynku Baxtera. W jego środku Venom będzie przetrzymywał Reeda Richardsa i Stwora jako zakładników, stopniowo przejmując nad nimi kontrolę.

Pierwszy z nich, uznawany za jednego z największych, jeśli nie największego geniusza uniwersum, da mu dostęp do swojego mózgu, z kolei od drugiego symbiont przejmie niewyobrażalną siłę. Wygląda na to, że na ostateczne spotkanie z Venomem ruszy sam Pajączek.

Spider-Man: Spider's Shadow #4 - plansze

Zeszyt Spider-Man: Spider's Shadow #4 zadebiutuje w USA 14 lipca.