Z Euforii do Marvela? Młoda gwiazda może zagrać postać, na którą czekają fani MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Disney+

Fani MCU od dawna zastanawiają się nad tym, kiedy w Kinowym Uniwersum Marvela zadebiutują dorosłe już wersje Billy'ego aka Wiccana i Tommy'ego aka Speeda - dzieci Scarlet Witch, które w podstawowym uniwersum jako wytwory wyobraźni Wandy Maximoff zobaczyliśmy w serialu WandaVision. Wiele wskazuje na to, że pierwszą z tych postaci przedstawi nadchodząca produkcja To zawsze Agatha; ma ją sportretować Joe Locke, oficjalnie zatrudniony do roli "nastolatka". Co jednak ze Speedem?

Doskonale poinformowany w świecie produkcji superbohaterskich scooper Daniel Richtman donosi, że nastoletnią wersję Tommy'ego do MCU wprowadzi serial Vision. Co więcej, faworytem do zagrania tej postaci ma być obecnie 18-letni Javis Walton, odkrycie z produkcji Euforia, w której wcielił się w Ashtraya. Marvel najprawdopodobniej już teraz prowadzi casting do roli również opisanej jako "nastolatek".

Według rozmaitych doniesień serial Vision zadebiutuje na platformie Disney+ w 2026 roku. Produkcja zyskała ponoć drugie życie po tym, gdy jej showrunnerem został odpowiedzialny wcześniej m.in. za Picarda Terry Matalas. Jego podejście i pomysły zrobiły bardzo dobre wrażenie na najwyższych rangą pracownikach Domu Pomysłów.

