Marvel - Wolverine po śmierci odradza się w Asgardzie. O tej okładce już jest głośno

Marvel

Rysownik Marvela, Ryan Stegman, zamieścił w sieci okładkę alternatywną do zeszytu X Deaths of Wolverine #5, na której widzimy wracającego do żywych Logana w zbroi Asgardu - za Rosomakiem znajduje się nawet słynne Drzewo Świata, Yggdrasil. O materiale graficznym już teraz jest niezwykle głośno wśród komentatorów w sieci; choć ukazany na grafice motyw najprawdopodobniej nie jest powiązany fabularnie z wydarzeniami z nadchodzącego komiksu, Stegman wyjawił, że stanowi on część nigdy niezrealizowanego pomysłu na historię o Loganie.

X Deaths of Wolverine #5 jest podsumowaniem nie tylko tej serii, ale i wydawanej równolegle X Lives of Wolverine. Przypomnijmy, że w obu cyklach protagonista podróżuje przez czas, raz jeszcze trafiając do najbardziej znanych miejsc i momentów ze swojej mitologii. Jego największym przeciwnikiem w tej opowieści jest alternatywna wersja Rosomaka, która pochodzi z mrocznej przyszłości - ta postać została zainfekowana wirusem Phalanx, stając się cybernetyczną inkarnacją siebie samego.

Szum wokół okładki jest powiązany z faktem, że internauci domagają się już w tej chwili, aby Marvel dał zielone światło na realizację pomysłu Stegmana na historię o odradzającym się w Asgardzie Loganie. Artysta wyjawił, że w jego opowieści Wolverine miał umrzeć już na początku, a później zmartwychwstać dzięki pomocy bogiń Norn; choć te ostatnie początkowo nie zamierzały pomagać Rosomakowi w powrocie do żywych, zmarły heros okazał się kluczową postacią dla przetrwania multiwersum.

Tak prezentuje się okładka (w galerii znajdziecie także inne materiały promocyjne z wyżej wspomnianego komiksu):

X Deaths of Wolverine #5 - okładka alternatywna

Zeszyt X Deaths of Wolverine #5 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już dzisiaj, 23 marca.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.