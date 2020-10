Tak w przyszłości ma umrzeć Wolverine. Okrutna śmierć w męczarniach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Seria Maestro ze scenariuszem Petera Davida spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że opowiada ona historia złowrogiej wersji Hulka z odległej przyszłości, w której nasza planeta została naznaczona konfliktami nuklearnymi, a większość herosów uznawana jest za martwych.

Tropem w tej materii jest tajemnicze pomieszczenie, w którym Rick Jones trzyma najbardziej emblematyczne pamiątki po superbohaterach - maskę Spider-Mana, deskę Silver Surfera, młot Thora czy tarczę Kapitana Ameryki. Jak do tej pory większość czytelników zakładała, że w tym alternatywnym świecie Wolverine wciąż żyje. Zeszyt Maestro #2 udowadnia jednak, że jest zgoła inaczej.

W pomieszczeniu Jonesa możemy bowiem dostrzec także wykonany z adamantium szkielet Logana. Jego aktualny właściciel zdradza, w jaki sposób wszedł w jego posiadanie. I tak Rosomak został doszczętnie spalony przez jednego z Sentineli, który własną mocą doprowadził do oderwania innych części ciała superbohatera, a następnie zlikwidował jego świadomość.

Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Jones dodał jeszcze, że za pomocą przedmiotów należących do Doktora Strange'a odkrył, iż Wolverine w dokładnie ten sam sposób ginie nie tylko w świecie, w którym rozgrywa się akcja Maestro, ale również we wszystkich innych uniwersach.

Maestro #3 - plansze

Z opowieści Jonesa wynika, że Logan przetrwał pierwszą falę nuklearnej zagłady i był jednym z nielicznych superbohaterów, którzy pozostali przy życiu. Najprawdopodobniej relatywnie szybko rozpoczął on współpracę z Rickiem, co może tłumaczyć, dlaczego ten ostatni był zdolny do odnajdywania przedmiotów i kostiumów związanych z innymi, zmarłymi już herosami.