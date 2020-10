Marvel - Iron Man dostał swój Podziemny krąg. Jego walkę MMA transmitowano w dark webie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Niejednokrotnie informowaliśmy Was już, że Marvel w serii Iron Man ze scenariuszem Christophera Cantwella chciał przedstawić powrót herosa do jego bardziej realistycznych korzeni. I tak w pierwszej odsłonie serii tytułowy bohater rozpoczął nowe życie - zaraz po tym, gdy ostatecznie odszedł z zarządu swojej firmy. Wygląda jednak na to, że Dom Pomysłów dopiero rozkręca się na polu ukazywaniu zmian w codzienności Starka; nieoczekiwaną inspiracją stał się... Podziemny krąg.

W zeszycie Iron Man #2 protagonista dociera do Murderworld, tajemniczej lokacji utworzonej przez klasycznego przeciwnika X-Menów, Arcade'a. Ten ostatni więzi wiele postaci, aby zderzać je ze sobą w ramach odbywających się w klatkach pojedynków MMA, które są w dodatku dostępne w dark webie w systemie PPV. Przeciwnikiem Starka w tym swoistym starciu gladiatorów został były bokser, Absorbing Man, antagonista posiadający zdolność wchłaniania materii i energii i jej kopiowania tuż po fizycznym kontakcie.

Choć Iron Man początkowo przeważał w walce, jego rywal zaczął absorbować moc z kostiumu herosa, z czasem coraz częściej blokując także jego ciosy. Co więcej, Tony musiał mierzyć się jeszcze z nieprzychylnym mu sędzią, który liczył Starka nawet wtedy, gdy ten wciąż stał na własnych nogach.

Bohater koniec końców zdecydował się na nieoczekiwane posunięcie: po zerwaniu maski sędziego okazało się, że w rzeczywistości jest nim... sam Arcade. Ujawnienie tego faktu przerwało pojedynek; choć przed nim w zakładach zwycięzcy upatrywano w Absorbing Manie, Iron Man za pomocą sprytnego zabiegu zdołał obu złoczyńców, obnażając ich prawdziwe zamiary - przynajmniej w oczach opinii publicznej.