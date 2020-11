Marvel wyjawił, kiedy Avengers i Thanos walczyli ze sobą po raz pierwszy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fani Marvela i MCU od dawna wiedzą, że batalia pomiędzy Avengers a Thanosem miała już wiele odsłon. Wygląda jednak na to, że teraz będziemy musieli zweryfikować naszą wiedzę o tej wojnie. W jednym z najnowszych komiksów Dom Pomysłów zdecydował się bowiem ostatecznie wyjawić, kiedy doszło do pierwszego starcia pomiędzy przeciwnikami.

Zeszyt Avengers #38 z jednej strony przygotowuje czytelników na zbliżające się wydarzenie Enter the Phoenix, z drugiej zaś ustawia podwaliny pod kolejny event, w którym wrogiem tytułowych bohaterów stanie się Mefisto. Ujawniono, że ten ostatni miał przeogromny wpływ na całą historię uniwersum Marvela, wielokrotnie odciskając swoje piętno na działaniach herosów. I tak w przeszłości namówił on Apocalypse'a do próby przejęcia władzy nad światem, jak i sprowadził Thanosa na Ziemię. Co ciekawe, doszło do tego milion lat przed naszą erą.

Przypomnijmy, że na naszej planecie operowała wówczas drużyna Mścicieli, w skład której wchodzili Odyn, Agamotto, Phoenix, Starbrand, pierwszy z Czarnych Panter, Iron Fist i Ghost Rider. Choć zasadniczym celem powstania grupy było pokonanie jednego z Celestian, Avengers #38 zdradza, że herosi musieli również stanąć do pojedynku z młodym Thanosem. Do przybycia na Ziemię antagonistę namówił właśnie Mefisto, który przekonał Szalonego Tytana, że tutaj będzie on znacznie bliżej swojej odwiecznej miłości, Śmierci.

Choć w tamtym okresie złoczyńca nie do końca przypominał swoją obecną wersję (niski wzrost szedł w tym przypadku w parze z młodzieńczą naiwnością), niemal z miejsca zaczął się odgrażać w kierunku Avengers:

Wasz nowy władca właśnie przybył! Możecie go nazwać Thanosem!

Avengers #38 - plansze

Sam pojedynek nie został co prawda pokazany na kartach komiksu, ale możemy założyć, że Mściciele wyszli z niego zwycięsko - operujący jedynie bronią emitującą wiązki energii Szalony Tytan niekoniecznie stanowił wówczas zagrożenie dla niezwykle potężnych Avengers.