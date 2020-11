Marvel - oto córka Thora. Od razu wyjawiła, czy potrafi podnieść Mjolnir

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Screen Rant

Donosiliśmy już Wam, że w komiksowej serii Captain Marvel tytułowa bohaterka przeniosła się w czasie do 2052 roku, odnajdując się w dystopijnej, postapokaliptycznej rzeczywistości, w której większość naszej planety została zniszczona wskutek wojny nuklearnej. W dodatku większość herosów zginęła z rąk tajemniczego złoczyńcy znanego jako Ovo. Na całe szczęście Carol Danvers zdążyła już dotrzeć do ocalałych.

Wśród nich są córka Jessiki Jones i Luke'a Cage'a, Dani, jak również Irene Lebeau, owoc miłości Rogue i Gambita. Kapitan Marvel wyszła jednak z założenia, że do walki z Ovo potrzebuje naprawdę solidnego wsparcia. W tym celu zwróciła się ona o pomoc do... córki Thora, Brigid.

Póki co nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele na temat nowej postaci. Ujawniono jedynie, że pracuje ona jako kowal. Gdy Danvers zaczęła ją namawiać do dołączenia do jej drużyny, Brigid początkowo odmówiła. Tłumaczyła to tym, że nie czuje się bohaterką, a także brakiem zdolności do podniesienia Mjolnira. Co ciekawe, w pracy korzysta ona jednak z zupełnie innego młota, pomagającego jej w wykuwaniu broni.

Captain Marvel #23 - plansze

Ostatecznie Carol Danvers dopięła swego i nakłoniła córkę Thora do zmiany zdania. Śledząc kolejne przygody tej postaci warto pamiętać, że na razie funkcjonuje ona jedynie w alternatywnym uniwersum przyszłości. Nie jest jednak wykluczone, że w przypadku zyskania dużej popularności niebawem zobaczymy ją również w zasadniczym świecie Marvela.