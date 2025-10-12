Przeczytaj w weekend
Marvel z nowym logo? [NYCC 2025]

W Nowym Jorku trwa właśnie jedno z największych wydarzeń popkulturowych w USA – New York Comic Con 2025. Marvel, jak co roku, ma tam swoje imponujące stoisko, na którym zaprezentował nowe logo.
Dawid Muszyński
NYCC 2025
Marvel NYCC 2025 foto. naEKRANIE.pl
Podczas tegorocznej edycji NYCC wiele marek pokazuje swoje najnowsze projekty związane z grami, filmami, serialami i komiksami. Marvel wykorzystał tę okazję, by zaprezentować odświeżoną identyfikację wizualną, która łączy wszystkie działy marki – od komiksów i animacji po gry wideo. W nowym logo można dostrzec nawiązania do tych obszarów: pojawiają się w nim m.in. pikselowy Wolverine, Storm i Spider-Man, symbolizujący rozwój multimedialnego uniwersum Marvela.

Trzeba przyznać, że nowa szata graficzna prezentuje się efektownie i dobrze oddaje to, jak szeroko rozbudowane jest dziś uniwersum Marvel Entertainment.

Marvel Logo NYCC 2025

arrow-left
Marvel Logo NYCC 2025
foto. naEKRANIE.pl
arrow-right

W tym roku studio zapowiedziało także kilka nowych tytułów, które zadebiutują w 2026 roku. W trakcie panelu pokazano zwiastuny produkcji: Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa, X-Men ’97, Daredevil: Odrodzenie, Wonder Man oraz Visionquest.

Szczegóły o każdej z tych premier znajdziecie w naszej obszernej relacji z panelu Marvela.

