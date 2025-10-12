Marvel z nowym logo? [NYCC 2025]

foto. naEKRANIE.pl

Podczas tegorocznej edycji NYCC wiele marek pokazuje swoje najnowsze projekty związane z grami, filmami, serialami i komiksami. Marvel wykorzystał tę okazję, by zaprezentować odświeżoną identyfikację wizualną, która łączy wszystkie działy marki – od komiksów i animacji po gry wideo. W nowym logo można dostrzec nawiązania do tych obszarów: pojawiają się w nim m.in. pikselowy Wolverine, Storm i Spider-Man, symbolizujący rozwój multimedialnego uniwersum Marvela.

Trzeba przyznać, że nowa szata graficzna prezentuje się efektownie i dobrze oddaje to, jak szeroko rozbudowane jest dziś uniwersum Marvel Entertainment.

Marvel Logo NYCC 2025

W tym roku studio zapowiedziało także kilka nowych tytułów, które zadebiutują w 2026 roku. W trakcie panelu pokazano zwiastuny produkcji: Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa, X-Men ’97, Daredevil: Odrodzenie, Wonder Man oraz Visionquest.

Szczegóły o każdej z tych premier znajdziecie w naszej obszernej relacji z panelu Marvela.