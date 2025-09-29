Ci słynni złoczyńcy Marvela odegrają ogromną rolę w MCU. X-Meni powinni drżeć

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel po Avengers: Doomsday i Secret Wars ma rozpocząć w obrębie MCU Sagę Mutantów - o takim obrocie spraw swego czasu mówił Kevin Feige. Wiemy już, że X-Meni znani z produkcji studia Fox wrócą przynajmniej w pierwszej z tych produkcji, natomiast Dom Pomysłów równolegle pracuje nad filmem X-Men z nową obsadą, którego reżyserem jest Jake Schreier, a scenarzystą Michael Lesslie. Plany na poszerzenie ekranowego świata istot z genem X są jednak znacznie większe.

Uchodzący za sprawdzone źródło informacji scooper Daniel Richtman przekazuje, że wielką rolę w kolejnych fazach MCU odegrają dwaj kultowi złoczyńcy, Apocalypse i Mister Sinister. Marvel ma w związku z nimi "ambitne plany", które wykraczają poza przygotowywaną przez Schreiera produkcję. Decyzji obsadowych w kwestii tych postaci jeszcze nie podjęto, ale Dom Pomysłów najwyraźniej "rozważa już kilka nazwisk" - być może jednym z nich jest łączony wcześniej z rolą Sinistera Javier Bardem.

En Sabah Nur, uznawany za pierwszego z mutantów, jak i Nathaniel Essex to jedni z największych wrogów komiksowych X-Menów. W świecie powieści graficznych wielokrotnie łączyli siły, planując zgładzenie swoich przeciwników - Mister Sinister często przedstawiany był jako prawa ręka Apocalypse'a. Ten ostatni zdołał nawet zamienić Essexa w nieśmiertelnego mutanta.

