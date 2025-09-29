Ci słynni złoczyńcy Marvela odegrają ogromną rolę w MCU. X-Meni powinni drżeć
Marvel ma wielkie plany dotyczące dwóch słynnych złoczyńców, którzy niebawem powinni zadebiutować w MCU. Najnowsze doniesienia mogą potwierdzać, jak ważną rolę w kolejnych fazach Kinowego Uniwersum odegra świat X-Menów.
Marvel po Avengers: Doomsday i Secret Wars ma rozpocząć w obrębie MCU Sagę Mutantów - o takim obrocie spraw swego czasu mówił Kevin Feige. Wiemy już, że X-Meni znani z produkcji studia Fox wrócą przynajmniej w pierwszej z tych produkcji, natomiast Dom Pomysłów równolegle pracuje nad filmem X-Men z nową obsadą, którego reżyserem jest Jake Schreier, a scenarzystą Michael Lesslie. Plany na poszerzenie ekranowego świata istot z genem X są jednak znacznie większe.
Uchodzący za sprawdzone źródło informacji scooper Daniel Richtman przekazuje, że wielką rolę w kolejnych fazach MCU odegrają dwaj kultowi złoczyńcy, Apocalypse i Mister Sinister. Marvel ma w związku z nimi "ambitne plany", które wykraczają poza przygotowywaną przez Schreiera produkcję. Decyzji obsadowych w kwestii tych postaci jeszcze nie podjęto, ale Dom Pomysłów najwyraźniej "rozważa już kilka nazwisk" - być może jednym z nich jest łączony wcześniej z rolą Sinistera Javier Bardem.
En Sabah Nur, uznawany za pierwszego z mutantów, jak i Nathaniel Essex to jedni z największych wrogów komiksowych X-Menów. W świecie powieści graficznych wielokrotnie łączyli siły, planując zgładzenie swoich przeciwników - Mister Sinister często przedstawiany był jako prawa ręka Apocalypse'a. Ten ostatni zdołał nawet zamienić Essexa w nieśmiertelnego mutanta.
Ranking największych wrogów X-Men. Z kim walczą mutanci Marvela?
Źródło: Daniel Richtman
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1942, kończy 83 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1970, kończy 55 lat