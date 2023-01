Marvel's Avengers - w 2023 nadchodzi prawdziwy "koniec gry". Wsparcie się zakończy, a płatną zawartość otrzymamy za darmo

fot. Marvel

Firma Crystal Dynamics poinformowała, że 31 marca 2023 roku zadebiutuje ostatnia aktualizacja Marvel's Avengers. Po tym terminie gra przestanie być dalej wspierana i nie otrzyma kolejnych poprawek, zmian w balansie czy nowej zawartości. Na tym jednak nie koniec, bo kilka miesięcy później, a konkretnie 30 września, zniknie ona ze sprzedaży - zarówno jeśli chodzi o cyfrową dystrybucję, jak i fizyczne egzemplarze. Osoby, które posiadają ten tytuł w swoich bibliotekach będą mogły jednak nadal grać i to zarówno solo, jak i online.

W tym wszystkim jest i pewna dobra wiadomość. 30 marca wszyscy gracze będą mogli uzyskać za darmo dostęp do wszystkich przedmiotów kosmetycznych, które wcześniej dostępne były w sklepiku wewnątrz gry. W ich skład wchodzą wszystkie m.in. wszystkie stroje czy animacje ciosów kończących.

Marvel's Avengers to trzecioosobowa gra akcji, która zadebiutowała na sklepowych półkach we wrześniu 2020 roku i spotkała się raczej z mieszanym odbiorem ze strony krytyków i społeczności. Wiele osób chwaliło kampanię dla jednego gracza, ale krytykowano elementy "usługi" w postaci nudnych i powtarzalnych zadań czy nie do końca przemyślanego systemu wyposażenia i rozwoju bohaterów. Z czasem produkcja ta była rozwijana i poprawiono niektóre z premierowych wad, dodano też kolejne grywalne postacie.