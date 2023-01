The Last of Us: Part I - wersja próbna zadebiutowała w PS Plus Premium. W sam raz na premierę serialu

fot. SIE

Serial The Last of Us na podstawie gry o tym samym tytule zbiera bardzo pozytywne opinie, a w pierwszym odcinku mogliśmy zobaczyć wiele scen niemal żywcem wyjętych z dzieła studia Naughty Dog. Teraz zaś macie okazję zapoznać się z tą wersją próbną tej produkcji (a konkretnie remake'u na PS5, czyli The Last of Us Part I) w ramach abonamentu PlayStation Plus Premium. Przypominamy, że to najdroższy próg cenowy abonamentu Sony, który daje dostęp do pełnego pakietu korzyści - w tym biblioteki gier, dodatkowych zniżek itp.

Wersja trial TLOU: Part I umożliwia sprawdzenie dwóch pierwszych godzin zabawy, co w zupełności wystarcza na zapoznanie się z wydarzeniami, jakie można było zobaczyć w premierowym odcinku serialu. Dla osób, które do tej pory nie miały styczności z tą produkcją, jest to doskonała okazja sprawdzenia fragmentu tej świetnie ocenianej gry, a także przekonania się, jak bardzo HBO inspirowało się tym tytułem.

https://twitter.com/PlayStation/status/1615061330448289816