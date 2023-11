Marvels ma najgorszy drugi weekend w historii MCU w box office. Nikt nie chce oglądać filmu

fot. materiały prasowe

Superprodukcja Marvels w drugim weekendzie od razu spada aż na trzecie miejsce w box office w Ameryce Północnej. Notuje najgorszy drugi weekend w historii MCU, gdyż żaden film nie miał do tej pory tak dużego spadku frekwencji, bo... o aż 78%! Zebrał 10,2 mln dolarów na tym rynku i ma łącznie 65 mln dolarów. Z tak gigantycznym spadkiem pokazującym, że nikt nie chce tego filmu oglądać w Ameryce Północnej bardzo trudno będzie osiągnąć choćby zwrot kosztów. Poprzedni rekord najgorszego drugiego weekendu należał do Ant-Mana 3 z wynikiem 69,9%. Różnica pomiędzy obydwoma osiągnięciami jest jednak bardzo duża. Dla porównania, największa klapa finansowa 2023 roku, czyli Flash w drugim weekendzie miał 73%.

Na świecie Marvels nie radzi sobie lepiej. Notuje on 68% spadku frekwencji, co również jest nowym "rekordem" dla MCU. Zbiera 19,5 mln dolarów (łącznie 96,3 mln dolarów). Sumując, na koncie 161,3 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów (plus koszty promocji). By wyjść na zero, film musi globalnie zebrać minimum 400 mln dolarów, a z tak olbrzymimi spadkami frekwencji wydaje się to już totalnie niemożliwe.

Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży - box office

Ballada ptaków i węży zajmuje pierwsze miejsce w Ameryce Północnej z wynikiem 44 mln dolarów. Choć jest to troszkę poniżej prognoz, które były na poziomie 50 mln dolarów lub więcej, ocenia się to raczej umiarkowanie pozytywnie. Różnica pomiędzy tym, a Marvels jest prosta: Igrzyska śmierci kosztowały zaledwie 100 mln dolarów i w większości były finansowane niezależnie poza USA. Na świecie zbiera solidne 54,5 mln dolarów. Sumując, na koncie 98,5 mln dolarów po weekendzie otwarcia.

- To bardzo dobre otwarcie dla prequela w klimacie przygodowym. Średnio prequele notują szacunkowo połowę tego, co miał poprzedni film podczas weekendu otwarcia i wynik tej produkcji jest temu bliski - powiedział analityk David A. Gross w rozmowie z Variety.

Trolle 3 - box office

Trolle 3 wystartowały w Ameryce Północnej na drugiej lokacie z wynikiem 30,6 mln dolarów. Na świecie film zadebiutował z kilkudniowym wyprzedzeniem i ma już dobre 76,3 mln dolarów. Sumując, na koncie 108 mln dolarów przy budżecie 95 mln dolarów. Producenci więc mogą spać spokojnie.

Noc dziękczynienia - box office

Horror w reżyserii Eliego Rotha zajmuje ex aequo trzecie miejsce z Marvels w box office w Ameryce Północnej, ponieważ osiągnął ten sam wynik 10,2 mln dolarów. Z uwagi na budżet 15 mln dolarów jest to obiecujące otwarcie. Film Noc dziękczynienia wchodzi w wielu krajach świata dopiero 24 listopada.

