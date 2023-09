Oficjalnie: kolejna odsłona MCU pojawi się w kinach IMAX. Nowy spot i plakat

Marvel/IMAX

Film Marvels koniec końców zadebiutuje w kinach IMAX - o takim obrocie spraw Dom Pomysłów oficjalnie poinformował na swoim koncie w serwisie X (dawnym Twitterze). Przypomnijmy, że ta kwestia jeszcze niedawno nie była przesądzona; nadchodząca odsłona MCU miała bowiem ustąpić miejsca produkcji Diuna 2, którego dystrybutor, Warner Bros., podpisał umowę na 5-6 tygodni przejęcia kin IMAX na wyłączność. Premiera dzieła Denisa Villeneuve'a została jednak ostatecznie przesunięta na przyszły rok.

Dyrektor firmy IMAX, Richard Gelfond, tak wcześniej podsumowywał całą sytuację w trakcie omawiania wyników finansowych przedsiębiorstwa:

Jest jeszcze jeden wspaniały film, który ukaże się w tym samym czasie - Marvels, którego nie możemy wyświetlać w naszych kinach, gdyż na tym polu mamy zobowiązania wobec nowej Diuny. Jeśli jednak jej premiera zostanie odłożona w czasie, postawimy na Marvels. Trzymanie filmu Marvela jako wsparcia nie wydaje się najgorszym położeniem na świecie.

Produkcja Marvels zadebiutuje w polskich kinach już 10 listopada.