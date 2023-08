Marvels wprowadzi do Avengers 5. Producentka tłumaczy

fot. materiały prasowe

Trwa strajk scenarzystów i aktorów, więc te osoby nie mogą promować hollywoodzkich superprodukcji. Zamiast tego więc w wywiadach promujących Marvels biorą udział producentka oraz reżyserka. To właśnie one zdradziły, że konsekwencje wydarzeń z tej superprodukcji wprowadzą do filmów Avengers: The Kang Dynasty oraz Avengers: Secret Wars.

Marvels - znaczenie dla MCU

Okazuje się, że ma to związek z Ms. Marvel oraz bransoletą, która odblokowała jej nadludzkie moce. Drugą bransoletę, która tworzy parę z tą w posiadaniu Kamali, ma czarny charakter, wojowniczka Kree zwana Dar-Benn.

- Dokładnie dowiecie się, jak i dlaczego Dar-Benn weszła w posiadaniu bransolety - mówi reżyserka Nia DaCosta.

Producentka dodaje, że połączona moc dwóch bransolet będzie mieć ważne znaczenie dla przyszłości MCU.

- Poprzez połączone moce obu bransolet otwierają się nowe możliwości. Widzimy kulminację tego w naszym filmie. To buduje wiele szans dla przyszłości MCU - jakkolwiek ekipy filmów o Avengers i Secret Wars będą chciały to wykorzystać.

Reżyserka przyznaje jednak, że nie ma wiedzy, jakie plany ma Kevin Feige i jego ekipa na kulminacje o Avengers. Ma swoje domysły i ma świadomość, że oni dokładnie oglądają to, co zrobili w Marvels i wiedzą, jak to wykorzystać dalej. Okazuje się też, że ta historia będzie mieć związek z multiwersum, czyli alternatywnymi światami równoległym.

- Historia skupia się na fluktuacjach w czasie i przestrzeni. Na definitywnych nadchodzących zagrożeniach, które mogą wpłynąć na multiwersum. Do czego to wszystko prowadzi jest spoilerem, a jak to zostanie dokładnie rozwiązane w filmie o Avengers jest obecnie wymyślane.

Marvels - na ten moment premiera w listopadzie 2023 roku. Nie wiadomo, czy strajk aktorów ją opóźni.