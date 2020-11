Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Pajączek i Spider-Cat mogą trafić na Waszą półkę! Zobacz zdjęcia figurki

Hot Toys

Firma Hot Toys zapowiedziała figurkę z gry Marvel Spider-Man: Miles Morales, która przedstawia tytułowego bohatera oraz jego zwierzęcego towarzysza, kota o imieniu Spider-Cat. Sympatyczny futrzak podbił serca graczy jeszcze przed premierą tej produkcji - wystarczyło, że pojawił się dosłownie na kilka sekund w jednym z materiałów promocyjnych.

Figurka wykonana będzie w skali 1/6 i posiadać będzie aż 30 punktów artykulacji, dzięki którym gracze będą mogli ustawiać ją w różnych, znanych z gry pozach. Nie zabraknie tu również dodatkowych akcesoriów: poza plecakiem, w którym znajdzie się Spider-Cat, wewnątrz pudelka znajdziemy też m.in. podstawkę, zimowe ubrania, wymienne dłonie, buty czy specjalne efekty, które towarzyszą Milesowi, gdy ten korzysta ze swoich wyjątkowych zdolności.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - figurka od Hot Toys

Ta efektowna i pełna detali figurka ma jednak dwie dość istotne wady. Fani będą musieli zapłacić za nią 270$, a więc około 1030 zł. Do tego dochodzi też długi czas oczekiwania, bo premierę zaplanowano na okres między styczniem i marcem 2022 roku. Zainteresowani mają więc naprawdę dużo czasu na to, by przygotować odpowiednio reprezentacyjne miejsce na swoim biurku czy półce...

Marvel's Spider-Man: Miles Morales od 12 listopada dostępne jest na konsoli PlayStation 4 i PlayStation 5.