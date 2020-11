FIFA 21 - tak gra będzie wyglądać PS5 i Xbox Series X/S. EA opublikowało screeny

EA

FIFA 21 zadebiutowała na rynku we wrześniu tego roku na PC, PlayStation 4, Xboksie One i Nintendo Switch. Nieco wcześniej EA poinformowało graczy, że tym razem nie otrzymają oni wersji demo, bo deweloperzy skupiają się nad dopracowywaniem gry, także w wersji na konsole nowej generacji. Wkrótce będziemy mogli przekonać się, jak im się to udało - ich produkcja trafi na konsole PS5 i Xbox Series X/S już 4 grudnia. Szczegóły na temat ulepszeń na tych platformach trzymane są w tajemnicy, jednak z pewnością możemy spodziewać się znacznie skróconych czasów ładowania oraz lepszej jakości oprawy graficznej.

Na oficjalnym profilu marki opublikowano dwa nowe screeny, które przedstawiają poprawione, bardziej realistyczne modele zawodników. Niewykluczone, że niedługo doczekamy się jakiejś bardziej konkretnej prezentacji ulepszeń.

https://twitter.com/EASPORTSFIFA/status/1326193103674486792