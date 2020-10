Marvel's Spider-Man: Miles Morales i starcie z Rhino! Zobacz wideo i nowe screeny

SIE

W sieci pojawił się nowy gameplay z Marvel Spider-Man: Miles Morales. Tym razem nie jest to jednak długi materiał, a krótkie wideo, które prezentuje fragment starcia z bossem. Widzimy tu, jak Miles staje do walki z Rhino. Nie odbiega to zbytnio od tego, do czego przyzwyczaiła graczy produkcja z Peterem Parkerem z 2018 roku: unikamy ciosów antagonisty i szukamy okazji do wyprowadzenia własnych ataków. Uwagę zwraca jednak dopracowana i pełna detali oprawa, a także zdolności nowego Pajączka, takie jak Venom Punch, czyli potężny cios nasycony elektrycznością.

Poznaliśmy szczegóły na temat tego, jak gra będzie działać na PS5. Produkcja ta będzie oferować dwa tryby rozgrywki: stawiający na wydajność z 4K i 60 klatkami na sekundę oraz drugi, w którym zagramy w 4K i 30 klatkach, ale z dodatkowymi efektami graficznymi, takimi jak ray tracing. Poinformowano również, że na nowej konsoli Sony nie uświadczymy praktycznie żadnych ekranów ładowania.

Zobaczcie też nowe screeny, które opublikował serwis Game Informer.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - premiera 12 listopada (19 listopada na PS5 w Europie). Gra dostępna będzie również w wydaniu Ultimate Edition, które będzie zawierało remaster odsłony z 2018 roku.