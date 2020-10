FIFA 21 nie wprowadza żadnych zmian? Miażdżąca krytyka nowej odsłony serii

EA Sports

FIFA 21 zadebiutowała 9 października 2020 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Tytuł ten zebrał przyzwoite oceny w branżowych mediach i może pochwalić się średnią ocen według Metacritic na poziomie od 74 do 78/100 (w zależności od platformy). Zdecydowanie inne zdanie mają jednak gracze, którzy w ostrych słowach krytykują brak jakichkolwiek większych zmian w rozgrywce w połączeniu z premierową, pełną ceną "nowej" odsłony.

Całą sytuację najlepiej widać po ocenach użytkowników na portalu Metacritic. Dla wersji PC jest to 1,5/10, na Xbox One - 1,2/10, a na PlayStation 4... 0,9/10. Wiele osób stwierdza wprost, że mamy tu do czynienia niemal z "przekopiowaniem" zawartości z poprzedniej części i sprzedawaniem jej pod nową nazwą i w wyższej cenie. Inni zaś zwracają uwagę, że wszystko to powinno być dostępne w ramach aktualizacji dostępnej w niższej cenie, tak jak rozwiązało to Konami z tegorocznym eFootball PES 2021.

Z absolutnie miażdżącą krytyką spotkało się też Legacy Edition, które dostępne jest na Nintendo Switch. W tym przypadku dosłownie mamy do czynienia ze sprzedawaniem dwa razy tego samego produktu, bo wydanie na konsolkę japońskiej firmy otrzymało jedynie uaktualnione składy i trykoty meczowe, a cała reszta pozostała taka sama. Serwis IGN zdecydował się nawet na nie recenzowanie tego tytułu, a... skopiowanie i wklejenie treści swojej ubiegłorocznej recenzji z jednoczesnym obniżeniem końcowej oceny. Redaktorzy stwierdzili, że skoro EA nie wysiliło się przy tworzeniu gry, to i oni nie będą się przemęczać.

https://twitter.com/IGNUK/status/1314557992990318592

FIFA 21 dostępna jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One. W tym roku gra doczeka się także aktualizacji do wersji na konsole nowej generacji - PS5 i Xbox Series S/X.