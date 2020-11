Marvel's Spider-Man: Miles Morales w rękach graczy. Twórcy ostrzegają przed spojlerami

SIE/Marvel

Choć do oficjalnej premiery Marvel Spider-Man: Miles Morales pozostało jeszcze kilka dni, to pewni szczęśliwcy mają już okazję grać w tę wyczekiwaną produkcję. Poinformował o tym James Stevenson, odpowiedzialny w studiu Insomniac Games za kontakty ze społecznością. W krótkim wpisie na Twitterza ostrzega on, że niektórzy gracze dostali już swoje egzemplarze gry i w związku z tym do sieci mogą trafiać spojlery dotyczące fabuły, rozgrywki czy dostępnych w grze kostiumów, w które możemy przebierać Pajączka.

https://twitter.com/JamesStevenson/status/1323655680482398209

Przypominamy, że Marvel's Spider-Man: Miles Morales trafi na rynek już 12 listopada (w wersji PlayStation 4) oraz 19 listopada na PlayStation 5. Gra dostępna będzie w dwóch wydaniach: standardowym oraz Ultimate, które zawierać będzie także remaster dobrze ocenianej gry z 2018 roku.