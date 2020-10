Marvel’s Spider-Man - remaster odświeży oprawę i… zmieni twarz Petera Parkera. Zobacz zwiastun

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Nadchodzący remaster Marvel’s Spider-Man ma wprowadzić wiele zmian w zakresie oprawy graficznej. Twórcy zapowiadają, że gracze otrzymają m.in. poprawione modele i materiały, a także wsparcie dla technologii ray tracing, co zapewni realistyczne odbicia w szybach budynków. Do tego dochodzi również opcjonalny tryb wydajności, który pozwoli na zabawę w 60 klatkach na sekundę.

Poprawione zostaną też modele postaci, dzięki czemu bohaterowie i złoczyńcy mają wyglądać jeszcze bardziej realistycznie. W przypadku Petera Parkera zdecydowano się na pójście o krok dalej i... całkowitą zmianę aktora, który udzielił twarzy herosowi. John Bubniak został zastąpiony przez Bena Jordana, co zaprezentowano w nowym zwiastunie. Ostrzegamy jednak, że materiał zawiera pewien fabularny spojler.

Twórcy tłumaczą swoja decyzję tym, że chcieli lepiej dopasować twarz Parkera do mimiki Yuri'ego Lowenthala, który podkłada głos Pajączkowi. Nowy aktor nie przypadł do gustu wszystkim internautom. Wielu wyraża głośno swoje niezadowolenie i zwraca uwagę na fakt, że nowy Peter Parker wygląda zdecydowanie zbyt młodo (przypominamy, że w grze nie jest on już nastolatkiem i od kilku lat działa jako superbohater). Aktualnie powyższy zwiastun jest bombardowany negatywnymi ocenami w serwisie YouTube i w tym momencie ma on ponad 7 tysięcy łapek w dół przy zaledwie 3,5 tysiącach w górę.

Zobaczcie też podsumowanie scen z oryginału i odświeżonej wersji. Która twarz wypada lepiej Waszym zdaniem?

Marvel’s Spider-Man w wersji Remastered zadebiutuje wyłącznie na PS5 jako część Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition.